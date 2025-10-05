Pierwsze niedzielne spotkanie w ramach 12. kolejki Betclic 1. Ligi zapowiada się wyjątkowo ciekawie. Odra Opole zmierzy się z rewelacją obecnego sezonu - Wieczystą Kraków.

Drużyna z Opola po 11 rozegranych kolejkach ma na koncie 14 punktów, co daje jej miejsce w środku stawki. "Niebiesko-czerwoni" są jednak bliżej strefy spadkowej niż barażowej, dlatego każde kolejne zwycięstwo jest dla nich na wagę złota i pozwoliłoby im spokojniej patrzeć na dalszą część sezonu.

ZOBACZ TAKŻE: Tą piłką zagrają na mistrzostwach świata w 2026!

Wieczysta to z kolei jedna z najpozytywniejszych niespodzianek rozgrywek. Zespół prowadzony przez Przemysława Cecharza plasuje się w ścisłej czołówce tabeli. W poprzedniej kolejce krakowianie zremisowali w starciu z Wisłą Kraków 1:1 - gola na wagę punktu dla "Białej Gwiazdy" zdobył dopiero w 97. minucie Wiktor Biedrzycki, a wcześniej, jeszcze w doliczonym czasie pierwszej połowy, do siatki trafił Stefan Feiertag (Wieczysta).

Niedzielny pojedynek będzie pierwszym w historii meczem pomiędzy Odrą a Wieczystą.

Relacja live i wynik na żywo meczu Odra Opole - KS Wieczysta Kraków na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12:00.

ŁO, Polsat Sport