Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza. Gdzie oglądać mecze? Transmisje TV i stream online

Tegoroczna edycja turnieju Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza zostanie rozegrana w dniach 11–12 października w hali Globus w Lublinie. Wystąpią cztery zespoły, które w sobotę rozegrają półfinały, a w niedzielę mecze o miejsca.

W imprezie zagrają trzy z czterech czołowych drużyn poprzedniego sezonu PlusLigi - Bogdanka LUK Lublin (mistrz Polski i triumfator Pucharu Challenge), PGE Projekt Warszawa (brązowy medalista mistrzostw Polski) oraz Jastrzębski Węgiel (czwarta drużyna ligowego sezonu, brązowy medalista Ligi Mistrzów i zdobywca Pucharu Polski). Stawkę uzupełni włoski klub Cisterna Volley.

Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza to siatkarska impreza rozgrywana od 2022 roku. Została zorganizowana z inicjatywy Tomasza Wójtowicza, który w trakcie swej bogatej kariery wywalczył z reprezentacją Polski mistrzostwo świata (Meksyk 1974), złoty medal olimpijski (Montreal 1976) i czterokrotnie wicemistrzostwo Europy. Z włoskim klubem Santal Parma zdobył Puchar Mistrzów w 1985 roku.

Po śmierci Wójtowicza turniej stał się okazją do uczczenia pamięci jednego z najlepszych polskich siatkarzy w historii. W poprzednich edycjach Bogdanka Volley Cup triumfowały LUK Lublin (2022) i Saturnia Catania (2023). W poprzedniej edycji rozegranej we wrześniu 2024 roku wygrali siatkarze Sir Susa Vim Perugia.

Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza - terminarz i plan transmisji meczów:

2025-10-11: Bogdanka LUK Lublin – JSW Jastrzębski Węgiel (sobota, godzina 17.00; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Box Go)

2025-10-11: PGE Projekt Warszawa – Cisterna Volley (sobota, godzina 19.30; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Box Go)

2025-10-12: mecz o 3. miejsce (niedziela, godzina 15.30; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Box Go)

2025-10-12: finał (niedziela, godzina 18.00; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Box Go).

