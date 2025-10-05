Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza. Gdzie oglądać mecze? Transmisje TV i stream online

Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza to jeden z najważniejszych siatkarskich turniejów towarzyskich przed startem sezonu ligowego. Zagrają w nim Bogdanka LUK Lublin, JSW Jastrzębski Węgiel, PGE Projekt Warszawa oraz Cisterna Volley. Kiedy mecze? O której godzinie zostaną rozegrane? Gdzie oglądać? Sprawdź terminarz i plan transmisji turnieju Bogdanka Volley Cup 2025 im. Tomasza Wójtowicza.

W składach uczestników Bogdanka Volley Cup nie brakuje gwiazd. Wśród nich m.in. Benjamin Toniutti (JSW Jastrzębski Węgiel), Wilfredo Leon (Bogdanka LUK Lublin), Bartosz Bednorz (PGE Projekt Warszawa) oraz Filippo Lanza (Cisterna Volley). Gdzie oglądać transmisje meczów turnieju imienia Tomasza Wójtowicza?

Tegoroczna edycja turnieju Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza zostanie rozegrana w dniach 11–12 października w hali Globus w Lublinie. Wystąpią cztery zespoły, które w sobotę rozegrają półfinały, a w niedzielę mecze o miejsca.

 

W imprezie zagrają trzy z czterech czołowych drużyn poprzedniego sezonu PlusLigi - Bogdanka LUK Lublin (mistrz Polski i triumfator Pucharu Challenge), PGE Projekt Warszawa (brązowy medalista mistrzostw Polski) oraz Jastrzębski Węgiel (czwarta drużyna ligowego sezonu, brązowy medalista Ligi Mistrzów i zdobywca Pucharu Polski). Stawkę uzupełni włoski klub Cisterna Volley.

 

Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza to siatkarska impreza rozgrywana od 2022 roku. Została zorganizowana z inicjatywy Tomasza Wójtowicza, który w trakcie swej bogatej kariery wywalczył z reprezentacją Polski mistrzostwo świata (Meksyk 1974), złoty medal olimpijski (Montreal 1976) i czterokrotnie wicemistrzostwo Europy. Z włoskim klubem Santal Parma zdobył Puchar Mistrzów w 1985 roku.

 

Po śmierci Wójtowicza turniej stał się okazją do uczczenia pamięci jednego z najlepszych polskich siatkarzy w historii. W poprzednich edycjach Bogdanka Volley Cup triumfowały LUK Lublin (2022) i Saturnia Catania (2023). W poprzedniej edycji rozegranej we wrześniu 2024 roku wygrali siatkarze Sir Susa Vim Perugia.

 

Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza - terminarz i plan transmisji meczów:

 

2025-10-11: Bogdanka LUK Lublin – JSW Jastrzębski Węgiel (sobota, godzina 17.00; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Box Go)
2025-10-11: PGE Projekt Warszawa – Cisterna Volley (sobota, godzina 19.30; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Box Go)

 

2025-10-12: mecz o 3. miejsce (niedziela, godzina 15.30; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Box Go)
2025-10-12: finał (niedziela, godzina 18.00; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Box Go).

