Czołowy tenisista świata dołącza do Igi Świątek! Mocne zarzuty wobec federacji

Zawodnicy rywalizujący w Szanghaju muszą zmagać się z ekstremalnymi warunkami atmosferycznymi. Upał, niewielki wiatr i pełne słońce powodują, że tenisiści walczą na korcie nie tylko z rywalem, ale także z samym sobą. W niedzielę uwagę zwrócił na to 11. tenisista światowego rankingu, Holger Rune.

Duńczyk w trakcie spotkania z Ugo Humbertem, rozgrywanego w ramach trzeciej rundy rywalizacji, również nie radził sobie z upałem. W pewnym momencie był zmuszony poprosić o przerwę medyczną. W jej trakcie nie przebierał w słowach, ostro krytykując działaczy.

"Dlaczego ATP nie ma przepisów dotyczących upałów? Chcecie, żeby zawodnik zmarł na korcie?" - krzyczał do sędziego.

Na szczęście 22-latkowi nic się nie stało i był w stanie kontynuować grę. Wygrał z Humbertem 6:3, 6:4 i zapewnił sobie awans do 1/8 finału.

Po zakończeniu pojedynku na łamach rodzimej stacji TV2 Rune wyjaśnił, co dokładnie zaszło na korcie.

"Bardzo cierpiałem, ale nie trwało to długo i poczułem się lepiej. Lekarze i fizjoterapeuci kazali mi skupić się na oddechu, więc należą im się wielkie brawa za to, że zachowali spokój w tym stresie i upale. Wiedziałem, co może się stać, bo było gorąco, kiedy się rozgrzewałem, i wiedziałem, że rywalowi też będzie ciężko. Obaj jesteśmy Europejczykami i pod wieloma względami nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego klimatu, ale powtarzałem sobie, że dla niego warunki są takie same" - powiedział.

Rune nie jest jedyną osobą, która krytykuje działania włodarzy. Od dłuższego czasu swoje negatywne zdanie na temat federacji wygłasza Iga Świątek. Rune apeluje o poprawę warunków, w których mają grać zawodnicy, a Polka z kolei nie zgadza się z bardzo napiętym kalendarzem rozgrywek.

KP, Polsat Sport