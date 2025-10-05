Czy obcokrajowcy szanują polską piłkę? "To jest skandal!"

Polska PKO BP Ekstraklasa obcokrajowcami stoi i taka teza była jednym z tematów niedzielnego "Cafe Futbol", w którym gościli między innymi Zbigniew Boniek i Tomasz Hajto. W pewnym momencie dyskusja skierowała się na jakość zarządzania w krajowym futbolu i wymagań wobec obcokrajowców, które zdaniem ekspertów są dość niskie.

- Jeżeli dostaniesz samochód za darmo, to nie myśl, że sprzedasz go za wielkie pieniądze używając pewnego porównania. Jeżeli bierzesz zawodnika za małe pieniądze, to rzadko zdarzy się, że dostaniesz za niego miliony. Dalej jednak największym problemem jest jakość ludzi, którzy w polskiej piłce funkcjonują. Gdy spojrzysz na jakiś klub, to chwalimy się scoutingiem, a ja jestem zdziwiony, że u nas eks-piłkarze nie stanowią prawie żadnej wartości w klubach. Bardzo mało jest takich piłkarzy, którzy pracują w klubach - powiedział były prezes PZPN.

Dodatkowym problemem związanym z profesjonalizacją polskiej piłki jest brak znajomości języka polskiego wśrod zagranicznych zawodników. Jak podkreślił Zbigniew Boniek, w innych krajach znajomość lokalnego języka jest podstawą.



- Mamy bardzo dużo do zrobienia i Tomek powiedział bardzo fajną rzecz. Dla mnie to jest niemożliwe, że zawodnik po roku gry w Polsce nie potrafi powiedzieć trzech słów w tym języku. We Włoszech jeżeli po kilku miesiącach nie komunikujesz się w ich języku, to już na ciebie patrzą - dodał Boniek.

Inny aspekt problemu poruszył Tomasz Hajto, który podkreślił, że niskie wymagania dotyczące znajomości języka odnoszą się również do trenerów zatrudnianych w klubach.



- Nie da się grać w piłkę nie komunikując się z kolegami. Łapiesz flow na murawie. Największym skandalem jest gdy przychodzą trenerzy z jakimś nazwiskiem, a my od nich nie wymagamy w ogóle języka. To jest w ogóle skandal, że robimy z tymi trenerami wywiady po angielsku, a w klubie nikt nie wymaga od nich podstaw polskiego. Tego tematu my już nawet nie poruszamy. Za granicą Guardiola idąc do Niemiec uczył się pół roku wcześniej tego języka - powiedział Tomasz Hajto.

Cała rozmowa z "Cafe Futbol" w materiale wideo.

PI, Polsat Sport