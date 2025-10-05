Debiutant ze zwycięstwem w MotoGP! Marc Marquez wypadł z toru

Aldeguer, który zajął drugie miejsce w sobotnim sprincie, objął prowadzenie na 10. okrążeniu, ostatecznie kończąc wyścig z prawie dziewięciometrową przewagą nad rywalami. Wyprzedził swoich rodaków Pedra Acostę (KTM) i Alexa Marqueza (Gresini).

Wyścigu nie ukończył Marc Marquez po groźnym zderzeniu z Marco Bezzecchim (Aprilia). Na pierwszym okrążeniu Włoch zderzył się z tyłem motocykla Marqueza i obaj z dużą prędkością wpadli w żwir. Hiszpan przez kilka minut leżał na poboczu toru, po czym chwiejnie podniósł się na nogi i odjechał, trzymając się za ramię.

"W wyniku dzisiejszego wypadku podczas GP Indonezji Marc Marquez doznał urazu prawego obojczyka. Hiszpański zawodnik uda się dziś wieczorem do Madrytu na dalsze badania medyczne i decyzję o dalszym leczeniu" - poinformowało Ducati w oświadczeniu w mediach społecznościowych.

Marquez doznał kontuzji tego samego barku, który złamał podczas Grand Prix Hiszpanii w lipcu 2020 roku w Jerez. Uraz ten wykluczył go z rywalizacji na dłuższy okres i wymagał kilku operacji.

W Moto2 triumfował Brazylijczyk Diogo Moreira (Italtrans), który wyprzedził Hiszpanów Manuela Gonzaleza (Kalex) i Izana Guevarę (Pramac). Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Gonzalez.

W klasie Moto3 wygrał lider klasyfikacji generalnej Hiszpan Jose Antonio Rueda (KTM), wyprzedzając Włochów Lucę Lunettę (SIC58 Squadra Corse) oraz Guido Piniego (Dynavolt Intact).

PAP