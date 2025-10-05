Derby Pragi na remis

Piłka nożna

Sparta Praga zremisowała 1:1 ze Slavią Praga w hicie 11. kolejki ligi czeskiej.

Derby Pragi na remis
fot. Polsat Sport
Vasil Kusej

Już w szóstej minucie do siatki trafił Albion Rrahmani, ale sędzia po analizie VAR nie uznał tego gola.

 

Goście odpowiedzieli bramką Vasila Kuseja. Kiedy wydawało się, że Slavia będzie schodziła na przerwę z prowadzeniem, to gola dla Sparty strzelił Rrahmani.

 

Sytuacja Slavii skomplikowała się w 66. minucie, kiedy czerwoną kartkę obejrzał Tomas Vicek. Więcej goli już jednak nie było.

 

Sparta to rywal Legii Warszawa oraz Rakowa Częstochowa w fazie ligowej Ligi Konferencji.

 

Sparta Praga - Slavia Praga 1:1 (1:1)

Bramki: Rrahmani 45+6 - Kusej 15.

 

Sparta: Vindahl - Uchenna, Panak, Sorensen - Preciado, Vydra (46 Mannsverk), Kairinen, Rynes - Birmancevic, Rrahmani (71 Kuchta), Mercardo (71 Haraslin).

 

Slavia: Markovic - Vicek, Chaloupek (68 Moses), Zima, Boril - Zafeiris (78 Sadilek), Dorley - Kusej (68 Vorlicky), Cham (52 Provod), Schranz (78 Zmrzly) - Chory.

 

Żółte kartki: Vydra, Rynes, Mannsverk - Dorley, Chaloupek, Vicek, Moses.

Czerwona kartka: Vicek.

 

 

W niedzielę grała też m.in. Sigma Ołomuniec, czyli rywal Rakowa Częstochowa oraz Lecha Poznań w fazie ligowej Ligi Konferencji. Podopieczni Tomasa Janotki pokonali Jablonec 2:0 po golach Artura Dolznikova oraz Mateja Mikulenki.

 

Na pierwszym miejscu w tabeli jest Sparta (26 punktów), która wyprzedza Slavię (25). Dalej są Jablonec (24) oraz Sigma (18).

 

Przejdź na Polsatsport.pl
INNEPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: FC Porto - Crvena Zvezda. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 