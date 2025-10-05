Derby Pragi na remis

Już w szóstej minucie do siatki trafił Albion Rrahmani, ale sędzia po analizie VAR nie uznał tego gola.

Goście odpowiedzieli bramką Vasila Kuseja. Kiedy wydawało się, że Slavia będzie schodziła na przerwę z prowadzeniem, to gola dla Sparty strzelił Rrahmani.

Sytuacja Slavii skomplikowała się w 66. minucie, kiedy czerwoną kartkę obejrzał Tomas Vicek. Więcej goli już jednak nie było.

Sparta to rywal Legii Warszawa oraz Rakowa Częstochowa w fazie ligowej Ligi Konferencji.

Sparta Praga - Slavia Praga 1:1 (1:1)

Bramki: Rrahmani 45+6 - Kusej 15.

Sparta: Vindahl - Uchenna, Panak, Sorensen - Preciado, Vydra (46 Mannsverk), Kairinen, Rynes - Birmancevic, Rrahmani (71 Kuchta), Mercardo (71 Haraslin).

Slavia: Markovic - Vicek, Chaloupek (68 Moses), Zima, Boril - Zafeiris (78 Sadilek), Dorley - Kusej (68 Vorlicky), Cham (52 Provod), Schranz (78 Zmrzly) - Chory.

Żółte kartki: Vydra, Rynes, Mannsverk - Dorley, Chaloupek, Vicek, Moses.

Czerwona kartka: Vicek.

W niedzielę grała też m.in. Sigma Ołomuniec, czyli rywal Rakowa Częstochowa oraz Lecha Poznań w fazie ligowej Ligi Konferencji. Podopieczni Tomasa Janotki pokonali Jablonec 2:0 po golach Artura Dolznikova oraz Mateja Mikulenki.

Na pierwszym miejscu w tabeli jest Sparta (26 punktów), która wyprzedza Slavię (25). Dalej są Jablonec (24) oraz Sigma (18).