Dogrywka Cafe Futbol z Bońkiem - 5.10. Stream online
Po części telewizyjnej tradycyjnie zapraszamy na Dogrywkę Cafe Futbol do internetu. Początek około godziny 12:20.
Niedzielne wydanie Cafe Futbol prowadzi Przemysław Iwańczyk, a gościem specjalnym jest były reprezentant Polski i były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek. W studiu obecni są również nasi stali eksperci: Roman Kosecki, Roman Kołtoń i Tomasz Hajto.
Początek Dogrywki Cafe Futbol około godziny 12:20. Transmisja na Polsatsport.pl.
