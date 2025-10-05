Dogrywka Cafe Futbol z Bońkiem - 5.10. Stream online

Niedzielne wydanie Cafe Futbol prowadzi Przemysław Iwańczyk, a gościem specjalnym jest były reprezentant Polski i były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek. W studiu obecni są również nasi stali eksperci: Roman Kosecki, Roman Kołtoń i Tomasz Hajto.

Początek Dogrywki Cafe Futbol około godziny 12:20. Transmisja na Polsatsport.pl.

Redakcja