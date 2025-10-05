Dogrywka Cafe Futbol z Bońkiem - 5.10. Stream online

Piłka nożna

Po części telewizyjnej tradycyjnie zapraszamy na Dogrywkę Cafe Futbol do internetu. Początek około godziny 12:20.

Niedzielne wydanie Cafe Futbol prowadzi Przemysław Iwańczyk, a gościem specjalnym jest były reprezentant Polski i były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek. W studiu obecni są również nasi stali eksperci: Roman Kosecki, Roman Kołtoń i Tomasz Hajto.

 

Początek Dogrywki Cafe Futbol około godziny 12:20. Transmisja na Polsatsport.pl.

Redakcja
Przejdź na Polsatsport.pl
CAFE FUTBOLDOGRYWKA CAFE FUTBOLINNEPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Legia Warszawa - Samsunspor. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 