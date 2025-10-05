Jagiellonia przedłużyła serię. Pewne zwycięstwo

W końcówce pierwszej połowy białostoczanie zaczęli strzelać z dystansu, Xavier Dziekoński obronił uderzenia Jesusa Imaza i Kamila Jóźwiaka, ale był bezradny w 45. min. Wybita przez obrońców Korony piłka trafiła tuż za linią pola karnego do Sergio Lozano, strzał Hiszpana odbił się jeszcze od gracza gości i piłka wpadła do bramki.

Na początku drugiej połowy Jagiellonia podwyższyła prowadzenie. Louka Prip zagrał na linię pola karnego do Lozano, a Hiszpan technicznym strzałem zdobył swego drugiego gola w meczu.

W 81. min swoje możliwości pokazał nastoletni skrzydłowy Jagiellonii Oskar Pietuszewski. Po lewej stronie ograł dwóch obrońców Korony, wbiegł w pole karne i wyłożył piłkę Imazowi, który technicznym uderzeniem podwyższył wynik.

Korona zdobyła honorową bramkę tuż przed końcowym gwizdkiem. Po rzucie rożnym, w doliczonym czasie gry, Kostas Sotiriou wygrał pojedynek główkowy w polu karnym Jagiellonii i pokonał Abramowicza.

Jagiellonia Białystok - Korona Kielce 3:1 (1:0)

Bramki: 1:0 Sergio Lozano (45), 2:0 Sergio Lozano (56), 3:0 Jesus Imaz (81), 3:1 Kostas Sotiriou (90+4-głową)

Jagiellonia Białystok: Sławomir Abramowicz - Alejandro Pozo, Dusan Stojinovic, Andy Pelmard, Bartłomiej Wdowik - Louka Prip (73. Alejandro Cantero), Sergio Lozano (63. Leon Flach), Taras Romanczuk, Kamil Jóźwiak (63. Oskar Pietuszewski) - Jesus Imaz (88. Bartosz Mazurek), Dimitris Rallis (63. Afimico Pululu).

Korona Kielce: Xavier Dziekoński - Bartłomiej Smolarczyk, Kostas Sotiriou, Pau Resta - Wiktor Popow, Tamar Svetlin, Martin Remacle (71. Władimir Nikołow), Konrad Matuszewski (64. Marcel Pięczek) - Stjepan Davidovic (75. Nono), Antonin Cortes (71. Miłosz Strzeboński), Dawid Błanik (64. Nikodem Niski).

Żółte kartki: Afimico Pululu - Bartłomiej Smolarczyk.

Sędzia: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa). Widzów: 19 007.