Dyskusja Bońka i Koseckiego w Cafe Futbol! Poszło o Jerzego Brzęczka

W lipcu 2018 roku Zbigniew Boniek wybrał Jerzego Brzęczka na selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. Pochodzący z Truskolasów szkoleniowiec prowadził Biało-Czerwonych w 24 oficjalnych spotkaniach. W tym czasie nasz drużyna narodowa zapewniła sobie awans na mistrzostwa Europy i utrzymała się w najwyższej Dywizji Ligi Narodów. Brzęczek nie poprowadził jednak kadry na czempionacie Starego Kontynentu, z reprezentacją pożegnał się w styczniu 2021 roku. Teraz 54-latek jest selekcjonerem drużyny narodowej do lat 21.

Boniek, który był gościem niedzielnego Cafe Futbol, został zapytany o swoje relacje z Brzęczkiem. Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej odpowiedział wprost.

- Po każdym meczu dzwonię do Jurka i składam mu gratulacje. Mamy bardzo dobre kontakty. Słyszałem, że koledzy (pozostali goście Cafe Futbol - przyp. red.) wypowiadali się tutaj, że powinien jechać na mistrzostwa Europy. Zadam wam jedno pytanie: w którym roku zakwalifikowaliśmy się z Jerzym Brzęczkiem na mistrzostwa Europy? W 2019 roku. A w którym roku były mistrzostwa? W 2021 roku. Powiem wam, że ja nie tylko zostawiłem Jurka i liczyłem na niego, ale dałem mu nowy kontrakt do podpisania, który był dużo dłuższy. On to podpisał - powiedział Boniek.

W tym momencie do dyskusji włączył się inny gość Przemysława Iwańczyka w Cafe Futbol - Roman Kosecki.

- Utrzymał się w Lidze Narodów, awansował na mistrzostwa, według mnie powinien na nie jechać. Zbyszek, możemy się w tym różnić, ale gdybym wtedy był w zarządzie, to zagłosowałbym, żeby został - stwierdził "Kosa".





Boniek jeszcze w kilku słowach odniósł się do decyzji o odsunięciu Brzęczka od seniorskiej kadry.

- Ja Jurka lubię i szanuję. Uważam, że jest dobrym trenerem, ale powstały pewne rzeczy, które to wszystko spowodowały - powiedział Boniek. - Jurek prowadzi teraz kadrę U21, a wcześniej był selekcjonerem seniorskiej reprezentacji. Umówmy się co do jednej rzeczy: tylko Zbigniew Boniek mógł wtedy z Jerzego Brzęczka zrobić selekcjonera. Zrobiłem bardzo dobry krok. Musiałem podjąć taką decyzję, bo zaistniały sytuacje, które nie miały nic wspólnego z boiskiem, że tak musiało być. Życzę Jurkowi jak najlepiej.

AA, Polsat Sport