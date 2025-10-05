JSW Jastrzębski Węgiel z triumfem w turnieju! Dobry prognostyk przed startem sezonu?

Wielkimi krokami zbliża się początek kolejnego sezonu PlusLigi. Przed rozpoczęciem rywalizacji na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce wiele klubów znad Wisły decyduje się na rozgrywanie sparingów lub udział w towarzyskich turniejach. Nie inaczej było w przypadku JSW Jastrzębskiego Węgla, Energa Trefla Gdańsk, PGE GiEK Skry Bełchatów i Ślepska Malow Suwałki.

Wszystkie z wymienionych ekip pojawiły się na II Turnieju o Puchar Starosty Wadowickiego w Andrychowie. Jak się okazało, najlepiej podczas rywalizacji spisali się siatkarze zespołu z Jastrzębia-Zdroju, którzy w finale pokonali zawodników gdańskiego klubu w pięciu setach. Trzecie miejsce zajęła Skra, zwyciężając po czterech partiach w starciu z zespołem z Suwałk.

PlusLiga wróci już pod koniec tego miesiąca. Pierwszy mecz nowego sezonu (Energa Trefl Gdańsk - Barkom Każany Lwów) zostanie rozegrany 20 października.

AA, Polsat Sport