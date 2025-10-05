Majchrzak do tej pory bardzo dobrze prezentuje się podczas rywalizacji w Chinach. Polak rozegrał dwa mecze, w żadnym z nich nie tracąc nawet jednego seta. Jego wyższość musieli uznać kolejno Ethan Quinn i Brandon Nakashima.

ZOBACZ TAKŻE: Pokłócili się o... zmianę butów. Ostra scysja na meczu ATP w Szanghaju

Teraz przeciwnikiem zawodnika z Piotrkowa Trybunalskiego będzie Alex De Minaur. Ten pojedynek może być sporym wyzwaniem dla Polaków, ponieważ Australijczyk obecnie plasuje się na siódmym miejscu w rankingu ATP. De Minaur rozegrał w Szanghaju jedno starcie, w którym pokonał Camilo Ugo Carabelliego.

Majchrzak z de Minaurem spotka się po raz drugi. Poprzednio trafili na siebie w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Australian Open 2022. Przed własną widownią w Melbourne lepszy okazał się tenisista z Australii 6:4, 6:4, 6:2.

Kiedy mecz Kamil Majchrzak - Alex De Minaur? O której godzinie?

Mecz Kamil Majchrzak - Alex De Minaur odbędzie się w poniedziałek 6 października około godziny 6:30. Polak i Australijczyk rozegrają swój pojedynek na korcie centralnym.

AA, Polsat Sport