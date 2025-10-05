Klub z Krakowa zwolnił trenera. Decyzja zapadła po ligowej porażce

Cecherz objął drużynę 1 maja 2025 roku. Pod jego wodzą krakowianie wywalczyli historyczny awans na zaplecze PKO BP Ekstraklasy po barażowych zwycięstwach nad KKS-em Kalisz i Chojniczanką Chojnice. Nowy sezon również rozpoczęli solidnie i wciąż utrzymują się w czołówce Betclic 1 Ligi. Ostatnie tygodnie przyniosły jednak spadek formy - remis w derbach z Wisłą Kraków (1:1) i przegrana z Odrą Opole (0:2) przelały czarę goryczy.

Właściciel klubu, Wojciech Kwiecień miał coraz większe zastrzeżenia do stylu gry drużyny. W konsekwencji zarząd zdecydował się na zmianę na stanowisku trenera. Razem z Cecherzem z klubem pożegnali się jego asystent Łukasz Kubik oraz trener przygotowania fizycznego Piotr Jankowicz.

ZOBACZ TAKŻE: Lewandowski w ogniu krytyki. Tak ocenili jego występ

W kuluarach już rozpoczęła się giełda nazwisk potencjalnych następców Cecherza. Jak informuje Bartosz Karcz z "Gazety Krakowskiej", dobrze zorientowany w środowisku krakowskiej piłki, jednym z głównych kandydatów do objęcia stanowiska jest Dan Petrescu. Doświadczony szkoleniowiec z Rumunii pozostaje obecnie bez klubu, a w swojej karierze prowadził m.in. Wisłę Kraków oraz CFR Cluj.

Wieczysta po 12 kolejkach Betclic 1. Ligi zajmuje drugą pozycję w tabeli z dorobkiem 22 punktów. Zespół ze stolicy Małopolski utrzymuje się w ścisłej czołówce, lecz jego przewaga nad trzecią Pogonią Grodzisk Mazowiecki i czwartym Śląskiem Wrocław wynosi zaledwie jeden punkt.