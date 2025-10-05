Konferencja prasowa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Transmisja TV i stream online
W poniedziałek odbędzie się oficjalna konferencja prasowa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Transmisja w Polsacie Sport 2, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go.
Władze Polskiego Komitetu Olimpijskiego na poniedziałek 6 października zaplanowały kolejną konferencję prasową.
Spotkanie z mediami rozpocznie się o godzinie 12:00.
Transmisja konferencji Polskiego Komitetu Olimpijskiego w poniedziałek od 12:00 w Polsacie Sport 2, online w Polsat Box Go oraz na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Igor Misztal: Zawiodła gra bekhendem