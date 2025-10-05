Mistrz olimpijski szczerze o porażce na siatkarskich MŚ. "Wytłumaczenie jest dość proste"

Reprezentacja Francji kompletnie zawiodła podczas tegorocznych mistrzostw świata siatkarzy. Mistrzowie olimpijscy, którzy naturalnie byli stawiani w roli faworytów do medali musieli pożegnać się z turniejem już w fazie grupowej. Dodatkowo sporo kontrowersji przykuło zachowanie trenera Andrei Gianiego, który po decydującej porażce podszedł do Argentyńczyków, aby ci powstrzymali swoją... radość po awansie. Co zawiodło we francuskiej ekipie i zdecydowało o tak słabym wyniku?

- Wytłumaczenie tej sytuacji jest dość proste, natomiast w głowie wygląda to na coś bardziej złożonego. Nie ma co ukrywać, że mistrzostwa świata na Filipinach były dla naszej drużyny wielkim celem na ten sezon. Właściwie już po igrzyskach w Paryżu nasze głowy były myślami właśnie przy mistrzostwach świata i od razu od tym mówiliśmy. Większość z nas z tego składu olimpijskiego mocno nastawiała się na turniej na Filipinach - powiedział Louati w rozmowie z PlusLigą.



Louati w tym sezonie ponownie zamelduje się na parkietach PlusLigi i ponownie w barwach... Asseco Resovii Rzeszów. Zespół, który co roku chce nawiązać walkę o kluczowe trofeum, w tym sezonie został przebudowany oraz wzmocniony o doświadczonych zawodników, co zdaniem Francuza będzie miało duże znaczenie w trakcie sezonu.



- Zespół bardzo mi się podoba. Mamy przecież trenera, który w minionym sezonie wygrał PlusLigę, więc należy mu się duży szacunek. Mamy w zespole wielu doświadczonych zawodników, których będziemy potrzebowali. Bardzo podoba mi się drużyna, jaką skompletowali włodarze klubu na ten sezon. Cieszę się, że będę grał i walczył właśnie dla tego klubu - dodał francuski zawodnik.



PlusLiga startuje już 20 października. W tym sezonie mistrzostwa Polski będzie broniła Bogdanka LUK Lublin, a na parkietach najwyższej klasy rozgrywkowej zadebiutuje InPost ChKS Chełm.

PI, Polsat Sport