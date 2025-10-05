PLS 1. Liga siatkarzy: Nowak-Mosty MKS Będzin - KS Necko Augustów. Relacja live i wynik na żywo
MKS Będzin zagra z drużyną Necko Augustów w meczu 4. kolejki PLS 1. Ligi siatkarzy. Kiedy i o której godzinie mecz? Kto wygra to spotkanie? Relacja live i wynik na żywo z meczu Nowak-Mosty MKS Będzin - KS Necko Augustów na Polsatsport.pl.
Nowak-Mosty MKS Będzin to spadkowicz z PlusLigi. W dotychczasowych spotkaniach odniósł jedno zwycięstwo (3:0 z SMS PZPS Spała) i poniósł dwie porażki (1:3 ze Stalą Nysa, 1:3 z GKS Katowice).
Necko Augustów jest beniaminkiem pierwszej ligi. Ma taki sam bilans meczów jak rywal - jedna wygrana (3:0 z Pierrot Czarnymi Radom) oraz dwie porażki (0:3 ze Stalą Nysa, 0:3 z GKS Katowice).
W sezonie 2025/2026 w PLS 1. Lidze wystartowało szesnaście drużyn. Rozgrywki są podzielone na dwie części. W fazie zasadniczej zostaną rozegrane dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Drużyny, które zajmą w tabeli miejsca 1–8 zagrają w play-off. Zespoły, które które po zakończeniu fazy zasadniczej zajmą w tabeli dwie ostatnie pozycje (z wyłączeniem drużyny SMS PZPS Spała), spadną z PLS 1. Ligi.
Relacja live i wynik na żywo meczu Nowak-Mosty MKS Będzin - KS Necko Augustów w niedzielę 5 października o godzinie 18.00