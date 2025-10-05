Najlepszy mecz czy rozczarowanie? Różne oceny reprezentanta Polski

W niedzielę 5 października Udinese podejmowało Cagliari w ramach szóstej kolejki Serie A. Mecz zakończył się remisem 1:1. Do przerwy goście prowadzili goście po bramce Gennaro Borrelliego, a w drugiej połowie do wyrównania i podziału punktów doprowadził Christian Kabasele.

Po raz kolejny w pierwszym składzie gospodarzy wyszedł Jakub Piotrowski, który w sobotę skończył 28 lat. Polak rozegrał 85 minut. Włoskie media w różny sposób wypowiedziały się o jego występie.

Portal udinetoday.it przyznał polskiemu pomocnikowi notę "6,5" - jedną z najwyższych w całym zespole. "Jego najlepszy mecz do tej pory: solidny, uważny i z niezbędnym temperamentem" - napisano.

Dość pozytywnie wypowiedział się również serwis tuttoudinese.it. Przy nazwisku wychowanka Chemika Bydgoszcz widnieje "6". Oprócz tego stwierdzono, że zawodnik "daje siłę w środku pola, biegając praktycznie wszędzie".

Zaś dziennikarze tuttomercatoweb.com dali Piotrowskiemu "5,5" i w gorzkich słowach wypowiedzieli się o grze 28-latka. "Nie udało mu się pokazać jego zalet jako pomocnika i nie wyróżniał się szczególnie, również z powodu presji przeciwników" - skomentowano.

Aktualnie Udinese z dorobkiem ośmiu punktów znajduje się w środku ligowej tabeli. Kolejny mecz o punkty zagra 20 października. Piłkarze Kosty Runjaicia na wyjeździe zmierzą się z Cremonese.

Udinese - Cagliari 1:1 (0:1)

Bramki: Kabasele 58. - Borrelli 25.

Udinese: Sava - Goglichidze, Kabasele (67. Bertola), Solet - Zanoli (86. Ehizibue), Piotrowski (85. Zarraga), Karlstrom, Atta, Kamara - Zaniolo (77. Bayo), Davis

Cagliari: Caprile - Palestra, Pedro, Mina (20. Adopo), Obert (82. Cavuoti) - Deiola, Prati, Folorunsho - Esposito (83. Pavoletti), Felici (46. Di Pardo) - Borrelli G. (72. Luvumbo).

Żółte kartki: Zaniolo - Felici, Obert.

MR, Polsat Sport