Nie mrugajcie! Błyskawiczny nokaut w walce wieczoru gali UFC

W niedzielę rano zakończyła się kolejna tegoroczna gala UFC. Tym razem rywalizacja toczyła się w Las Vegas, a w walce wieczoru naprzeciwko siebie stanęli Alex Pereira i Magomed Ankalaev. Stawką tego pojedynku był pas mistrzowski kategorii półciężkiej, który przed starciem należał do Rosjanina.

ZOBACZ TAKŻE: UFC 320 z udziałem Jakuba Wikłacza. Wyniki gali i skróty walk

Niektórzy kibice spodziewali się wyrównanego starcia, jednak Pereira miał zupełnie inny plan na tę walkę. Już na początku pierwszej rundy wyprowadził celny cios prawą ręką, który znalazł drogę do szczęki przeciwnika. Ankalaev zachwiał się na nogach i chcąc od razu uratować sytuację, spróbował obalić oponenta. Brazylijczyk spodziewał się jednak takiego zachowania Rosjanina i po dobrej obronie, spuścił na głowę przeciwnika grad mocnych ciosów w parterze. Po kilku uderzeniach do akcji wkroczył sędzia tego pojedynku Herb Dean i przerwał walkę.

Tym samym Pereira odzyskał mistrzowski pas, który stracił w marcu tego roku na rzecz... Magomeda Ankalaeva.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Wyniki wszystkich walk gali UFC 320, łącznie z pojedynkiem Jakuba Wikłacza, można zobaczyć TUTAJ.

AA, Polsat Sport