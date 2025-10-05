Nie żyje legenda Newcastle. W barwach klubu rozegrał prawie 400 spotkań

Pochodzący z Irlandii Północnej zawodnik pierwsze kroki stawiał w rodzimym Linfield. Po pięciu sezonach spędzonych w tym zespole przeniósł się do Newcastle United. Grał tam w latach 1966-1975, zdobywając m.in Puchar Miast Targowych w 1969 roku. Po przejściu na emeryturę został menedżerem Newcastle.

82-latek odszedł w sobotnie popołudnie. O jego śmierci poinformował m.in. były klub.

"Jesteśmy głęboko zasmuceni wiadomością o śmierci naszego byłego zawodnika i menedżera Willie'ego McFaula. Willie urodził się w Coleraine, dołączył do nas z Linfield i w latach 1966–1975 rozegrał 386 meczów w barwach klubu. Wszyscy w Newcastle United składamy szczere kondolencje bliskim Willie'ego. Nasi zawodnicy będą nosić czarne opaski podczas meczu Premier League z Nottingham Forest ku jego pamięci" - napisano w komunikacie.

Newcastle wygrało niedzielne spotkanie z Nottingham 2:0.

KP, Polsat Sport