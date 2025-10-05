Nie żyje legenda Newcastle. W barwach klubu rozegrał prawie 400 spotkań

Piłka nożna

Przykre informacje napłynęły z Wysp Brytyjskich. W wieku 82 lat Willie McFaul. Mężczyzna był legendą Newcastle, w którym rozegrał 386 spotkań.

Nie żyje legenda Newcastle. W barwach klubu rozegrał prawie 400 spotkań
fot. PAP
Zmarł Willie McFaul.
  • Zmarł 82-letni były piłkarz i menedżer Newcastle United, Willie McFaul
  • Karierę rozpoczynał w Linfield, skąd przeniósł się do Newcastle United
  • Grał w Newcastle w latach 1966-1975, zdobywając Puchar Miast Targowych w 1969 roku
  • Północnoirlandzki zawodnik rozegrał 386 meczów dla klubu
  • Po zakończeniu kariery piłkarskiej został menedżerem Newcastle
  • Klub poinformował o jego śmierci, składając kondolencje rodzinie

Pochodzący z Irlandii Północnej zawodnik pierwsze kroki stawiał w rodzimym Linfield. Po pięciu sezonach spędzonych w tym zespole przeniósł się do Newcastle United. Grał tam w latach 1966-1975, zdobywając m.in Puchar Miast Targowych w 1969 roku. Po przejściu na emeryturę został menedżerem Newcastle.

 

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje zwycięzca Super Bowl. "Jego obecność była darem"

 

82-latek odszedł w sobotnie popołudnie. O jego śmierci poinformował m.in. były klub.

 

"Jesteśmy głęboko zasmuceni wiadomością o śmierci naszego byłego zawodnika i menedżera Willie'ego McFaula. Willie urodził się w Coleraine, dołączył do nas z Linfield i w latach 1966–1975 rozegrał 386 meczów w barwach klubu. Wszyscy w Newcastle United składamy szczere kondolencje bliskim Willie'ego. Nasi zawodnicy będą nosić czarne opaski podczas meczu Premier League z Nottingham Forest ku jego pamięci" - napisano w komunikacie.

 

Newcastle wygrało niedzielne spotkanie z Nottingham 2:0.

KP, Polsat Sport
