Niesamowity sukces Polaków! Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk mistrzami Europy

Za nami niesamowite emocje! Od 3 do 5 października kibice mogli śledzić ostatni etap tegorocznych Rajdowych Mistrzostw Europy, czyli Rajd Chorwacji. Podczas tych zmagań świetnie zaprezentowali się Mikołaj Marczyk i jego pilot Szymon Gospodarczyk. Polacy sięgnęli po swoje pierwsze tytuły mistrzów Europy w karierze.

Rywalizacja toczyła się do ostatniego odcinka specjalnego. Ostatecznie najlepsza okazała się załoga ORLEN Team

Zarówno w zeszłym roku, jak i 2021 Marczyk zajął ostatecznie trzecie miejsce w mistrzostwach Europy. Kierowca, który 24 października skończy 30 lat, ma na swoim koncie dwa tytuły mistrza Polski.

Warto przypomnieć, że jest to już ósmy tytuł mistrza Europy w historii zdobyty przez Polaka. Wcześniej po trzy razy triumfowali Sobiesław Zasada i Kajetan Kajetanowicz. Raz najlepszy podczas czempionatu był Krzysztof Hołowczyc.

