Pierwsze takie zwycięstwo Rakowa
Raków Częstochowa wygrał na własnym boisku z Motorem Lublin 2:0 (1:0) i po raz pierwszy w obecnych rozgrywkach ekstraklasy świętował zwycięstwo w roli gospodarza.
Kiedy wydawało się, że bezbramkowy remis utrzyma się do przerwy, w 44. min. z lewej strony na pole karne gości dośrodkował Tomasz Pieńko, a piłka trafiła w rękę Marka Bartosa i sędzia Damian Kos odgwizdał rzut karny. Gola strzelił Jonatan Braut Brunes.
W drugiej połowie przewaga Rakowa była jeszcze większa, ale z wielu sytuacji podbramkowych gospodarze wykorzystali tylko jedną. W 57. min. Pieńko idealnie obsłużył Brunesa, który z ostrego kąta pokonał Brkicia po raz drugi.
W doliczonym czasie gry czerwoną kartkę obejrzał Fran Tudor.
Raków ma 14 punktów po dziesięciu kolejkach i na ten moment zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli. Motor (11 punktów) jest 14.
Raków Częstochowa - Motor Lublin 2:0 (1:0)
Bramki: 1:0 Jonatan Braut Brunes (45+1-karny), 2:0 Jonatan Braut Brunes (57).
Raków Częstochowa: Kacper Trelowski - Fran Tudor, Bogdan Racovitan, Stratos Svarnas - Michael Ameyaw, Oskar Repka (70. Peter Barath), Karol Struski, Ibrahima Seck (88. Apostolos Konstantopoulos), Lamine Diaby-Fadiga (70. Marko Bulat), Tomasz Pieńko (81. Patryk Makuch) - Jonatan Braut Brunes (81. Imad Rondic).
Motor Lublin: Ivan Brkic - Paweł Stolarski, Bright Ede (46. Arkadiusz Najemski), Marek Bartos, Filip Luberecki - Bartosz Wolski, Jakub Łabojko (71. Sergi Samper), Ivo Rodrigues (61. Mathieu Scalet) - Fabio Ronaldo, Bradly van Hoeven (61. Michał Król), Renat Dadashov (84. Franciszek Lewandowski).
Żółte kartki: Stratos Svarnas - Bright Ede, Ivo Rodrigues, Renat Dadashov.
Czerwona kartka: Fran Tudor.
Sędzia: Damian Kos (Wejherowo). Widzów: 5 347.Przejdź na Polsatsport.pl