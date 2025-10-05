Pierwsze takie zwycięstwo Rakowa

Kiedy wydawało się, że bezbramkowy remis utrzyma się do przerwy, w 44. min. z lewej strony na pole karne gości dośrodkował Tomasz Pieńko, a piłka trafiła w rękę Marka Bartosa i sędzia Damian Kos odgwizdał rzut karny. Gola strzelił Jonatan Braut Brunes.

Skrót meczu Raków - Universitatea

W drugiej połowie przewaga Rakowa była jeszcze większa, ale z wielu sytuacji podbramkowych gospodarze wykorzystali tylko jedną. W 57. min. Pieńko idealnie obsłużył Brunesa, który z ostrego kąta pokonał Brkicia po raz drugi.

W doliczonym czasie gry czerwoną kartkę obejrzał Fran Tudor.

Raków ma 14 punktów po dziesięciu kolejkach i na ten moment zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli. Motor (11 punktów) jest 14.

Raków Częstochowa - Motor Lublin 2:0 (1:0)

Bramki: 1:0 Jonatan Braut Brunes (45+1-karny), 2:0 Jonatan Braut Brunes (57).

Raków Częstochowa: Kacper Trelowski - Fran Tudor, Bogdan Racovitan, Stratos Svarnas - Michael Ameyaw, Oskar Repka (70. Peter Barath), Karol Struski, Ibrahima Seck (88. Apostolos Konstantopoulos), Lamine Diaby-Fadiga (70. Marko Bulat), Tomasz Pieńko (81. Patryk Makuch) - Jonatan Braut Brunes (81. Imad Rondic).

Motor Lublin: Ivan Brkic - Paweł Stolarski, Bright Ede (46. Arkadiusz Najemski), Marek Bartos, Filip Luberecki - Bartosz Wolski, Jakub Łabojko (71. Sergi Samper), Ivo Rodrigues (61. Mathieu Scalet) - Fabio Ronaldo, Bradly van Hoeven (61. Michał Król), Renat Dadashov (84. Franciszek Lewandowski).

Żółte kartki: Stratos Svarnas - Bright Ede, Ivo Rodrigues, Renat Dadashov.

Czerwona kartka: Fran Tudor.

Sędzia: Damian Kos (Wejherowo). Widzów: 5 347.

PAP