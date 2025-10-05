PKO BP Ekstraklasa: GKS Katowice - Lech Poznań. Relacja live i wynik na żywo

GKS Katowice - Lech Poznań to mecz 11. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu GKS Katowice - Lech Poznań na Polsatsport.pl.

Kibice GKS-u nie mogą być w tym sezonie zadowoleni z poczynań swoich ulubieńców. Klub z Katowic po dziesięciu spotkaniach ma na swoim koncie osiem punktów. To oznacza, że obecnie GKS plasuje się w strefie spadkowej.

 

ZOBACZ TAKŻE: Wysokie zwycięstwo Interu. Zieliński nie grał

 

Lech radzi sobie lepiej na najwyższym stopniu rozgrywkowym w Polsce. "Kolejorz" w dziewięciu starciach zdążył zgromadzić w sumie 15 "oczek".

 

Należy przypomnieć, że ekipa ze stolicy Wielkopolski nie rywalizuje tylko w PKO BP Ekstraklasie, lecz gra również w Lidze Konferencji. W pierwszej kolejce fazy ligowej najmłodszego europejskiego pucharu klub z Poznania pokonał Rapid Wiedeń 4:1.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu GKS Katowice - Lech Poznań na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

