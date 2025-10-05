PKO BP Ekstraklasa: Jagiellonia Białystok - Korona Kielce. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Jagiellonia Białystok - Korona Kielce to mecz 11. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu Jagiellonia Białystok - Korona Kielce na Polsatsport.pl.

W tym sezonie Jagiellonia po dziewięciu rozegranych spotkaniach ma na swoim koncie 18 punktów. "Duma Podlasia" do tej pory wygrała pięć spotkań, trzy zremisowała i jedno przegrała.

 

ZOBACZ TAKŻE: One man show! Arka Gdynia wróciła na zwycięską ścieżkę

 

Warto jednak zaznaczyć, że podopieczni Adriana Siemieńca nie rywalizują tylko na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce. Piłkarze klubu z Białegostoku walczą również w Lidze Konferencji. W pierwszej kolejce najmłodszego europejskiego pucharu Jagiellonia pokonała maltański zespół Hamrun Spartans.

 

Korona zachwyca w tym sezonie kibiców PKO BP Ekstraklasy. "Złocisto-Krwiści" również zgromadzili do tej pory 18 "oczek", jednak w dziesięciu spotkaniach. Nic zatem dziwnego, ze obecnie klub ze stolicy województwa świętokrzyskiego plasuje się w czołówce tabeli.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Jagiellonia Białystok - Korona Kielce na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12:15.

AA, Polsat Sport
