Plejada gwiazd i 5 mln euro w puli nagród. Już w niedzielę wyścig o Nagrodę Łuku Triumfalnego

Qatar Prix de l'Arc de Triomphe to gonitwa z bogatą, bo mającą ponad sto lat historią. Pierwsze zmagania o Nagrodę Łuku Triumfalnego odbyły się w 1920 roku, zaś nazwa wzięła się od pomnika, pod którym w 1919 roku odbyła się parada aliantów, świętujących rocznicę zakończenia I wojny światowej. Premierowe zmagania, które odbyły się w październiku 1920 roku, wygrał Comrade. Już trzy lata później Nagroda Łuku Triumfalnego trafiła do konia zagranicznego (Parth), a w 1931 roku zwycięstwo odniosła pierwsza klacz, Pearl Cap.

Nagroda Łuku Triumfalnego rozgrywana jest na trawiastej nawierzchni na dystansie 2400 metrów i uznawana jest za jeden z najważniejszych i najbardziej prestiżowych wyścigów porównawczych na świecie. O randze tego wydarzenia świadczy również stawka, o jaką walczą startujące w niej konie - 5 milionów euro (z czego aż 2,8 mln będzie należeć do zwycięzcy), a także skala zainteresowania: na trybunach toru Longchamp regularnie zasiada 35 tysięcy widzów, a wydarzenie transmitowane jest w ponad 60 krajach na całym świecie.

Na starcie 104. edycji ma pojawić się 18 koni, w tym 8 trenowanych we Francji, 7 w Wielkiej Brytanii i 3 w Japonii. Niektóre z niech przez cały sezon przygotowywane były właśnie do tego wyścigu. Wśród faworytów wymienia się między innymi trenowanego w Irlandii Aventure, zwycięzcę Qatar Prix Vermeille i drugiego konia ubiegłorocznej edycji Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, Minnie Hauk, trenowaną przez legendarnego Aidana O'Briena, irlandzką klacz, która w 2025 roku wygrała wszystkie gonitwy, w których startowała, ale spore szanse na zwycięstwo mają także konie z Japonii, w tym Byzantine Dream, niespodziewany triumfator Prix Foy (G2). Spore znaczenie będzie jednak miało to, jak przygotowany będzie tor. Podłoże w tym roku prawdopodobnie będzie dość miękkie, co może doprowadzić do przetasowań w stawce.

Jeżeli chodzi o rekordzistów Nagrody Łuku Triumfalnego, to po dwa triumfy miało 8 koni. Mówi się tu nawet o swoistej "klątwie", bo żadnemu z nich nie udało się wygrać trzykrotnie, mimo że niektóre konie były bardzo blisko – np. Enable po dwóch zwycięstwach była druga w kolejnych startach... Wśród dżokejów zdecydowanym królem toru Longchamp jest Lanfranco Dettori, który wygrywał Prix de l'Arc de Triomphe aż sześciokrotnie.

Transmisję spektakularnego wyścigu o Nagrodę Łuku Triumfalnego będzie można obejrzeć już w niedzielę (5 października) w Polsacie Sport 3. Początek o godzinie 15.30.

Robert Iwanek i Annamaria Sobierajska, Polsat Sport