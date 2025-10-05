Plejada gwiazd i 5 mln euro w puli nagród. Już w niedzielę wyścig o Nagrodę Łuku Triumfalnego

Robert IwanekInne

5 października na torze Longchamp w Paryżu odbędzie się Nagroda Łuku Triumfalnego, jeden z najbardziej prestiżowych wyścigów konnych na świecie, z pulą nagród sięgającą 5 milionów euro. Transmisja wydarzenia od godziny 15.30 w Polsacie Sport 3.

Plejada gwiazd i 5 mln euro w puli nagród. Już w niedzielę wyścig o Nagrodę Łuku Triumfalnego
Fot. Materiały prasowe Qatar Prix de l'Arc de Triomphe
Qatar Prix de l'Arc de Triomphe to jedna z najważniejszych gonitw w światowym kalendarzu

Qatar Prix de l'Arc de Triomphe to gonitwa z bogatą, bo mającą ponad sto lat historią. Pierwsze zmagania o Nagrodę Łuku Triumfalnego odbyły się w 1920 roku, zaś nazwa wzięła się od pomnika, pod którym w 1919 roku odbyła się parada aliantów, świętujących rocznicę zakończenia I wojny światowej. Premierowe zmagania, które odbyły się w październiku 1920 roku, wygrał Comrade. Już trzy lata później Nagroda Łuku Triumfalnego trafiła do konia zagranicznego (Parth), a w 1931 roku zwycięstwo odniosła pierwsza klacz, Pearl Cap.

 

ZOBACZ TAKŻE: Faworyt nie zawiódł. Delacroix triumfatorem The Royal Bahrain Irish Champion Stakes

 

Nagroda Łuku Triumfalnego rozgrywana jest na trawiastej nawierzchni na dystansie 2400 metrów i uznawana jest za jeden z najważniejszych i najbardziej prestiżowych wyścigów porównawczych na świecie. O randze tego wydarzenia świadczy również stawka, o jaką walczą startujące w niej konie - 5 milionów euro (z czego aż 2,8 mln będzie należeć do zwycięzcy), a także skala zainteresowania: na trybunach toru Longchamp regularnie zasiada 35 tysięcy widzów, a wydarzenie transmitowane jest w ponad 60 krajach na całym świecie.

 

Na starcie 104. edycji ma pojawić się 18 koni, w tym 8 trenowanych we Francji, 7 w Wielkiej Brytanii i 3 w Japonii. Niektóre z niech przez cały sezon przygotowywane były właśnie do tego wyścigu. Wśród faworytów wymienia się między innymi trenowanego w Irlandii Aventure, zwycięzcę Qatar Prix Vermeille i drugiego konia ubiegłorocznej edycji Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, Minnie Hauk, trenowaną przez legendarnego Aidana O'Briena, irlandzką klacz, która w 2025 roku wygrała wszystkie gonitwy, w których startowała, ale spore szanse na zwycięstwo mają także konie z Japonii, w tym Byzantine Dream, niespodziewany triumfator Prix Foy (G2). Spore znaczenie będzie jednak miało to, jak przygotowany będzie tor. Podłoże w tym roku prawdopodobnie będzie dość miękkie, co może doprowadzić do przetasowań w stawce.

 

Jeżeli chodzi o rekordzistów Nagrody Łuku Triumfalnego, to po dwa triumfy miało 8 koni. Mówi się tu nawet o swoistej "klątwie", bo żadnemu z nich nie udało się wygrać trzykrotnie, mimo że niektóre konie były bardzo blisko – np. Enable po dwóch zwycięstwach była druga w kolejnych startach... Wśród dżokejów zdecydowanym królem toru Longchamp jest Lanfranco Dettori, który wygrywał Prix de l'Arc de Triomphe aż sześciokrotnie.

 

Transmisję spektakularnego wyścigu o Nagrodę Łuku Triumfalnego będzie można obejrzeć już w niedzielę (5 października) w Polsacie Sport 3. Początek o godzinie 15.30.

Robert Iwanek i Annamaria Sobierajska, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INNEKONIELONGCHAMPNAGRODA ŁUKU TRIUMFALNEGOPOZOSTAŁEPRIX DE LARC DE TRIOMPHEQATAR PRIX DE LARC DE TRIOMPHEWYŚCIGI KONNE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Marian Kmita: Najważniejsze ideały sportu, czyli pasja i zasada fair play, to także nasze cele
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 