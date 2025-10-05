Polsat Sport Talk - 06.10. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online
Czas na kolejne wydanie Polsat Sport Talk. Transmisja w Polsacie Sport 1 oraz na Polsat Box Go i Polsatsport.pl.
Gościem Marcina Lepy w poniedziałkowym Polsat Sport Talk będzie Cezary Gurjew. Tematami rozmowy z legendą Polskiego Radia i laureatem Złotego Mikrofonu będą sport, pasja i media. Dlaczego warto "uciekać od sportu", by móc o nim mówić i pisać z pasją?
Nasz gość zabierze nas w refleksyjną podróż po świecie polskiego sportu: od brązowego medalu siatkarzy i oceny PlusLigi, przez fenomen Igi Świątek, aż po stan polskiej lekkiej atletyki i nadzieje związane z łyżwiarstwem szybkim.
Gurjew odsłoni też kulisy pracy sprawozdawcy radiowego na igrzyskach olimpijskich i Wimbledonie.
Przejdź na Polsatsport.pl
Polsat Sport Talk w poniedziałek o 9:00 w Polsacie Sport 1, Polsat Box Go i na Polsatsport.pl