Przyszli rywale Jagiellonii w świetnej formie! Wygrali kolejny mecz

Zespół, w którym na co dzień występuje kontuzjowany Jakub Moder, rozegrał spotkanie ósmej kolejki Eredivisie przeciwko FC Utrecht. Bohaterem meczu został 27-letni Ayase Ueda. Japoński napastnik najpierw otworzył wynik, a w końcówce zapewnił Feyenoordowi zwycięstwo. Na listę strzelców wpisał się również Sem Steijn, natomiast dla gości trafiali Gjivai Zechiel oraz Derry Murkin. Moder, zmagający się z urazem, nie znalazł się w kadrze meczowej zespołu z Rotterdamu. Po ośmiu seriach gier podopieczni Robina van Persiego pozostają liderami ligi i jedyną niepokonaną drużyną w stawce.

W drugim niedzielnym starciu przyszły rywal Jagiellonii Białystok w Lidze Konferencji UEFA - AZ Alkmaar - zmierzył się z Telstarem. Gospodarze rozstrzygnęli losy pojedynku już w pierwszej połowie, kiedy zdobyli dwa gole, a następnie kontrolowali przebieg spotkania. Po przerwie zawodnicy z Alkmaar mieli kilka okazji, by podwyższyć prowadzenie, jednak świetnie między słupkami spisywał się bramkarz gości - Ronald Koeman. Telstar odpowiedział tylko trafieniem Tyrese'a Noslina, które pozwoliło jedynie zmniejszyć rozmiary porażki. AZ z dorobkiem 15 punktów pozostaje w ścisłej czołówce Eredivisie, natomiast ich niedzielni rywale z siedmioma punktami plasują się w dolnej części tabeli.

Feyenoord Rotterdam - FC Utrecht 3:2 (1:0)

Bramki: Ayase Ueda 20, 88; Sem Steijn 50 - Gjivai Zechiel 47; Derry Murkin 83.

AZ Alkmaar - Telstar 2:1 (2:0)

Bramki: Mexx Meerdink 15 (rzut karny), Matej Sin 45+2 - Tyrese Noslin 61.

AZ Alkmaar będzie rywalem Jagiellonii Białystok w szóstej kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji UEFA. Spotkanie zostanie rozegrane 18 grudnia na AFAS Stadion w Alkmaar. Transmisja tego meczu oraz wszystkich pozostałych starć Ligi Konferencji UEFA na sportowych antenach Polsatu.

ŁO, Polsat Sport