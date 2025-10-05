Reprezentant Polski błysnął formą. Ważny gol

Niespełna 22-letni pomocnik trafił do siatki w 69. minucie, ustalając wynik. Rozegrał całe spotkanie w Stambule.

Zespół Gaziantep (14 pkt) w tabeli tureckiej ekstraklasy jest czwarty, ale kilka drużyn za nim w tabeli ma jedno spotkanie mniej.

Kozłowski został w miniony piątek powołany do reprezentacji Polski na najbliższe mecze - towarzyski z Nową Zelandią w Chorzowie 9 października i w eliminacjach mistrzostw świata z Litwą w Kownie trzy dni później.

Karagumruk - Gaziantepspor 0:2 (0:0)

Bramki: Maxim 55 (rz.k.), Kozłowski 69.

Karagumruk: Grbic - Cankaya, Kadioglu, Ugrekhelidze, Balkovec (81 Kurukalip) - Johnson, Doh - Cukur (46 Camacho), Ozcan (81 Sivri), Larsson (66 Serginho) - Gray (46 Fofana).

Gaziantepspor: Bozan - Perez, Kizildag (67 Sanuc), Abena (46 Guler), Rodrigues - Kabasakal (86 Ndiaye), Camara (86 Bacuna) - Kozłowski, Maxim, Lungoyi - Bayo (80 Kabadayi).

Żółte kartki: Ugrekhelidze - Kizildag, Camara, Maxim, Kabadayi.