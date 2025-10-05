Russell wygrał GP Singapuru

Drugi był broniący tytułu Holender Max Verstappen (Red Bull), a na trzeciej pozycji uplasował się wicelider cyklu Brytyjczyk Lando Norris (McLaren).

Russell odniósł piąte w karierze, a drugie w sezonie zwycięstwo w F1. Piastri utrzymał pozycję lidera, a McLaren zapewnił już sobie po raz dziesiąty tytuł w klasyfikacji konstruktorów. Triumfował także w poprzednim sezonie.

Jednym z wyróżniających się kierowców był w Szanghaju Hiszpan Carlo Sainz Jr., który startował z 18. pozycji, a na mecie był 10. Russell wyprzedził na torze Marina Bay Verstappena o 5,4 s.

Wyścig w Singapurze był bezpieczny. Nie doszło do żadnej większej kraksy, do mety dojechali wszyscy kierowcy. Jedynie poważniejszy problem miał Niemiec Nico Huelkenberg ze Stake F1 Kick Sauber, który w końcówce stracił panowanie nad bolidem i zaliczył obrót. Na szczęście nie uderzył w bandę bezpieczeństwa i dojechał do mety na ostatniej pozycji ze stratą jednego okrążenia.

Kolejna 19. runda mistrzostw świata F1 - Grand Prix USA na torze w Austin zostanie rozegrana 19 października.

Wyniki:

1. George Russell (W. Brytania/Mercedes) 1:40.22,367

2. Max Verstappen (Holandia/Red Bull Racing) strata 5,430 s

3. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 6,066

4. Oscar Piastri (Australia/McLaren) 8,146

5. Andrea Kimi Antonelli (Włochy/Mercedes) 33,681

6. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 45,996

7. Lewis Hamilton (W. Brytania/Ferrari) 1.20,251

8. Fernando Alonso (Hiszpania/Aston Martin) 1.20,667

9. Oliver Bearman (W. Brytania/Haas) 1.33,527

10. Carlos Sainz Jr. (Hiszpania/Williams) 1 okrążenie

Klasyfikacja generalna kierowców (po 18 z 24 wyścigów):

1. Oscar Piastri (Australia/McLaren) 336 pkt

2. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 314

3. Max Verstappen (Holandia/Red Bull Racing) 273

4. George Russell (W. Brytania/Mercedes) 237

5. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 173

6. Lewis Hamilton (W. Brytania/Ferrari) 127

7. Andrea Kimi Antonelli (Włochy/Mercedes) 88

8. Alexander Albon (Tajlandia/Williams) 70

9. Isack Hadjar (Francja/Racing Bulls) 39

10. Nico Huelkenberg (Niemcy/Kick Sauber) 37

Klasyfikacja konstruktorów:

1. McLaren 650 pkt - mistrz świata

2. Mercedes 325

3. Ferrari 300

4. Red Bull Racing 290

5. Williams 102

6. Racing Bulls 72

PAP