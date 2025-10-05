Russell wygrał GP Singapuru
Brytyjczyk George Russell z Mercedesa, zwycięzca sobotnich kwalifikacji, wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Singapuru, 18. rundę mistrzostw świata. Lider cyklu Australijczyk Oscar Piastri z McLarena został sklasyfikowany na czwartej pozycji.
Drugi był broniący tytułu Holender Max Verstappen (Red Bull), a na trzeciej pozycji uplasował się wicelider cyklu Brytyjczyk Lando Norris (McLaren).
Russell odniósł piąte w karierze, a drugie w sezonie zwycięstwo w F1. Piastri utrzymał pozycję lidera, a McLaren zapewnił już sobie po raz dziesiąty tytuł w klasyfikacji konstruktorów. Triumfował także w poprzednim sezonie.
Jednym z wyróżniających się kierowców był w Szanghaju Hiszpan Carlo Sainz Jr., który startował z 18. pozycji, a na mecie był 10. Russell wyprzedził na torze Marina Bay Verstappena o 5,4 s.
Wyścig w Singapurze był bezpieczny. Nie doszło do żadnej większej kraksy, do mety dojechali wszyscy kierowcy. Jedynie poważniejszy problem miał Niemiec Nico Huelkenberg ze Stake F1 Kick Sauber, który w końcówce stracił panowanie nad bolidem i zaliczył obrót. Na szczęście nie uderzył w bandę bezpieczeństwa i dojechał do mety na ostatniej pozycji ze stratą jednego okrążenia.
Kolejna 19. runda mistrzostw świata F1 - Grand Prix USA na torze w Austin zostanie rozegrana 19 października.
Wyniki:
1. George Russell (W. Brytania/Mercedes) 1:40.22,367
2. Max Verstappen (Holandia/Red Bull Racing) strata 5,430 s
3. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 6,066
4. Oscar Piastri (Australia/McLaren) 8,146
5. Andrea Kimi Antonelli (Włochy/Mercedes) 33,681
6. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 45,996
7. Lewis Hamilton (W. Brytania/Ferrari) 1.20,251
8. Fernando Alonso (Hiszpania/Aston Martin) 1.20,667
9. Oliver Bearman (W. Brytania/Haas) 1.33,527
10. Carlos Sainz Jr. (Hiszpania/Williams) 1 okrążenie
Klasyfikacja generalna kierowców (po 18 z 24 wyścigów):
1. Oscar Piastri (Australia/McLaren) 336 pkt
2. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 314
3. Max Verstappen (Holandia/Red Bull Racing) 273
4. George Russell (W. Brytania/Mercedes) 237
5. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 173
6. Lewis Hamilton (W. Brytania/Ferrari) 127
7. Andrea Kimi Antonelli (Włochy/Mercedes) 88
8. Alexander Albon (Tajlandia/Williams) 70
9. Isack Hadjar (Francja/Racing Bulls) 39
10. Nico Huelkenberg (Niemcy/Kick Sauber) 37
Klasyfikacja konstruktorów:
1. McLaren 650 pkt - mistrz świata
2. Mercedes 325
3. Ferrari 300
4. Red Bull Racing 290
5. Williams 102
6. Racing Bulls 72