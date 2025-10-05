Sinner nie obroni tytułu w Szanghaju! Kontuzja wicelidera rankingu

Jannik Sinner nie obroni tytułu mistrzowskiego w turnieju ATP w Szanghaju. Włoch był zmuszony poddać spotkanie trzeciej rundy z Holendrem Tallonem Griekspoorem w decydującym secie, przy stanie 6:7(3), 7:5, 2:3, z powodu silnych skurczy mięśniowych.

Rywalizacja od początku była niezwykle zacięta. W pierwszym secie Sinner lepiej rozegrał tiebreak, obejmując prowadzenie w meczu. W drugiej partii Griekspoor odrobił straty. Przy stanie 5:5 świetnie zagrał returnem i przełamał serwis wicelidera światowego rankingu "do zera". Wygrał również kolejną partię, doprowadzając tym samym do wyrównania stanu meczu.

ZOBACZ TAKŻE: Czołowy tenisista świata dołącza do Igi Świątek! Mocne zarzuty wobec federacji

W trzecim secie u Sinnera pojawiły się wyraźne problemy fizyczne. Włoski tenisista zaczął odczuwać ból w udzie, co mocno ograniczyło jego dynamikę i swobodę poruszania się po korcie. W kolejnych gemach popełniał coraz więcej błędów, a w piątym ponownie stracił serwis bez zdobycia punktu.

Po chwili stało się jasne, że jego dalsza gra w tym meczu nie jest możliwa. Zawodnik z San Candido, z widocznym grymasem bólu na twarzy, wezwał fizjoterapeutę, po czym zrezygnował z kontynuowania spotkania i z pomocą obsługi opuścił kort.

Tym samym, w tym roku w Szanghaju będziemy mieli nowego mistrza, ponieważ Sinner był triumfatorem poprzedniej edycji turnieju.

W rywalizacji pozostaje natomiast Kamil Majchrzak, który o awans do 1/8 finału zmierzy się z Australijczykiem Alexem de Minaurem. Spotkanie zaplanowano na godz. 6:30 czasu polskiego, a transmisję tego wydarzenia będzie można obejrzeć w Polsacie Sport 1 oraz online na platformie Polsat Box Go.

Jannik Sinner (ATP 2.) - Tallon Griekspoor (ATP 31.) 6:7(3), 7:5, 2:3 - krecz Sinnera