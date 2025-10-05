PGE GiEK Skra Bełchatów - skład na nowy sezon 2025/2026. Siatkarze, trener, transfery

PGE GiEK Skra Bełchatów przed laty była hegemonem PlusLigi. Wywalczyła dziewięć tytułów mistrza Polski (siedem z rzędu w latach 2005–11), ale po raz ostatni na podium mistrzostw Polski znalazła się w 2018 roku. W późniejszych latach nie brakowało sportowych rozczarowań, a także zawirowań w klubie. Wpłynęło to również na spore roszady wśród zawodników i kilkukrotne zmiany trenerów w ostatnich sezonach.





Zobacz także: Medaliści MŚ siatkarzy 2025 w PlusLidze. W których klubach zagrają?

Po zajęciu siódmego miejsca w minionych rozgrywkach PlusLigi, z zespołem rozstało się siedmiu zawodników. Wśród nich znaleźli się m.in. irański atakujący Amin Esmaeilnezhad, przyjmujący ze Słowenii Ziga Stern, serbski przyjmujący Pavle Perić oraz weteran polskiej ligi - Rafał Buszek.

Największym hitem transferowym bełchatowian jest pozyskanie gwiazdy reprezentacji Brazylii - Alana Souzy, który wraca do PlusLigi po sezonie gry w Japonii. Drużynę wzmocni też marokański przyjmujący Zouheir El Graoui, znany z występów w Stali Nysa. Kolejne transfery to Kamil Szymura - libero mający doświadczenie gry w reprezentacji Polski oraz pochodzący z Francji przyjmujący Antoine Pothron.

W Skrze doszło też do zmiany trenera. Po roku pracy odszedł rumuński szkoleniowiec Gheorghe Cretu. Zastąpił go Krzysztof Stelmach, który był przed laty związany z bełchatowskim klubem jako zawodnik (2005–08) i drugi trener (2016–17).

Kto zagra w Skrze Bełchatów w nowym sezonie? W jakim składzie wystąpi ta drużyna? Jakie zmiany zaszły w zespole? PGE GiEK Skra Bełchatów – kadra na sezon 2025/2026; siatkarze, trener, transfery w galerii zdjęć.