Szalony pościg w Toruniu! Pierwsze zwycięstwo "Wilków Morskich" w sezonie
Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń przegrały na własnym parkiecie z Kingiem Szczecin 68:77 w swoim inauguracyjnym spotkaniu nowego sezonu Orlen Basket Ligi. Najlepszym zawodnikiem tego meczu był Anthony Roberts.
Arriva Twarde Pierniki Toruń - King Szczecin. Skrót meczu
Damian Kulig: Nie zagraliśmy tego, co potrafimy
Tomasz Gielo: Tożsamością naszej drużyny musi być obrona
Mecz na początku układał się bardziej po myśli przyjezdnych - dobrze prezentowali się Nemanja Popović i Ondrej Hustak, a różnica wynosiła już nawet dziewięć punktów. Aleksandar Langović i Aljaz Kunc dość szybko nawiązywali jednak rywalizację. Max Egner ustalił wynik po 10 minutach na 14:18.
ZOBACZ TAKŻE: Pierwsza kolejka i od razu poprawiony wynik. Niesamowity występ Polaka
W drugiej kwarcie zespół trenera Macieja Majcherka pokazał swój ofensywny potencjał. Świetnie radził sobie przede wszystkim Anthony Roberts, a gospodarze nie potrafili go zatrzymać. Tym samym przewaga szczecinian sukcesywnie rosła. Ostatecznie po trójce Tomasza Gielo pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 26:41.
Po przerwie rywalizacja była dużo bardziej wyrównana, co oznaczało jednocześnie, że Arriva Lotto Twarde Pierniki nie odrabiały strat - i to nawet gdy lepiej zaczął prezentować się Miha Lapornik. Do ataku przyjezdnych za to włączyli się ponownie Jeremy Roach i Max Egner. Po 30 minutach było 41:58.
Zespół trenera Srdjana Suboticia nie zamierzał się poddawać w ostatniej kwarcie. Na około trzy minuty przed końcem kolejne zagrania Arika Smitha i Noaha Thomassona zbliżyły go nawet na pięć punktów. W końcówce kluczowe akcje należały jednak do Robertsa i Freidela, a rzutami wolnymi wynik na 68:77 ustalił Tomasz Gielo.
Najlepszym zawodnikiem gości był Anthony Roberta z 24 punktami i 10 zbiórkami. Noah Thomasson zdobył dla gospodarzy 16 punktów i 3 asysty.
Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń - King Szczecin 68:77 (14:18, 12:23, 15:17, 27:19)
Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń: Noah Thomasson 16, Miha Lapornik 12, Aleksandar Langovic 10, Arik Smith 10, Damian Kulig 9, Aljaz Kunc 7, Mateusz Szlachetka 4, Paweł Sowiński 0, Adam Brenk 0
King Szczecin: Anthony Roberts 24, Maximillian Egner 12, Tomasz Gielo 10, Noah Freidel 9, Ondrej Hustak 8, Nemanja Popovic 8, Jeremy Roach 6, Jovan Novak 0, Przemysław Żołnierewicz 0\
Przejdź na Polsatsport.pl