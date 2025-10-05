Szalony pościg w Toruniu! Pierwsze zwycięstwo "Wilków Morskich" w sezonie

Mecz na początku układał się bardziej po myśli przyjezdnych - dobrze prezentowali się Nemanja Popović i Ondrej Hustak, a różnica wynosiła już nawet dziewięć punktów. Aleksandar Langović i Aljaz Kunc dość szybko nawiązywali jednak rywalizację. Max Egner ustalił wynik po 10 minutach na 14:18.

W drugiej kwarcie zespół trenera Macieja Majcherka pokazał swój ofensywny potencjał. Świetnie radził sobie przede wszystkim Anthony Roberts, a gospodarze nie potrafili go zatrzymać. Tym samym przewaga szczecinian sukcesywnie rosła. Ostatecznie po trójce Tomasza Gielo pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 26:41.

Po przerwie rywalizacja była dużo bardziej wyrównana, co oznaczało jednocześnie, że Arriva Lotto Twarde Pierniki nie odrabiały strat - i to nawet gdy lepiej zaczął prezentować się Miha Lapornik. Do ataku przyjezdnych za to włączyli się ponownie Jeremy Roach i Max Egner. Po 30 minutach było 41:58.

Zespół trenera Srdjana Suboticia nie zamierzał się poddawać w ostatniej kwarcie. Na około trzy minuty przed końcem kolejne zagrania Arika Smitha i Noaha Thomassona zbliżyły go nawet na pięć punktów. W końcówce kluczowe akcje należały jednak do Robertsa i Freidela, a rzutami wolnymi wynik na 68:77 ustalił Tomasz Gielo.

Najlepszym zawodnikiem gości był Anthony Roberta z 24 punktami i 10 zbiórkami. Noah Thomasson zdobył dla gospodarzy 16 punktów i 3 asysty.

Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń - King Szczecin 68:77 (14:18, 12:23, 15:17, 27:19)

Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń: Noah Thomasson 16, Miha Lapornik 12, Aleksandar Langovic 10, Arik Smith 10, Damian Kulig 9, Aljaz Kunc 7, Mateusz Szlachetka 4, Paweł Sowiński 0, Adam Brenk 0

King Szczecin: Anthony Roberts 24, Maximillian Egner 12, Tomasz Gielo 10, Noah Freidel 9, Ondrej Hustak 8, Nemanja Popovic 8, Jeremy Roach 6, Jovan Novak 0, Przemysław Żołnierewicz 0\

