Szturmem wdarł się do kadry siatkarzy i od razu wywalczył dwa medale. Atakujący podsumował sezon
Sezon reprezentacyjny w siatkówce dobiegł końca. Już niedługo zawodnicy rozjadą się do swoich klubów, by przygotować się do startu rozgrywek ligowych. Zanim to jednak nastąpi, brązowi medaliści mistrzostw świata dostali chwilę odpoczynku. Podczas niej czas na refleksję i podsumowanie minionych kilku miesięcy znalazł atakujący Biało-Czerwonych, Kewin Sasak.
Kewin Sasak - Top 10 akcji w Lidze Narodów
Kewin Sasak - najlepsze akcje w meczu Polska - Brazylia
Kewin Sasak - najlepsze akcje w meczu Polska - Kuba
Kewin Sasak - najlepsze akcje w meczu Polska - Serbia
Choć nie wywalczyli złota, to do Polski i tak wrócili z podniesionymi głowami. Polacy utrzymali miejsce w ścisłej światowej czołówce i zostali świeżo upieczonymi brązowymi medalistami mistrzostw świata w siatkówce. To pierwszy taki medal w historii.
ZOBACZ TAKŻE: Medaliści MŚ siatkarzy 2025 w PlusLidze. W których klubach zagrają?
Spory udział w wywalczeniu tego krążka miał Kewin Sasak. Zawodnik z Dębicy szturmem wdarł się do pierwszego składu w drużynie Nikoli Grbicia i - pod nieobecność kontuzjowanego Bartosza Kurka - zadomowił się w niej na dobre i stanowił o sile Biało-Czerwonych.
Dla Sasaka był to wyjątkowy rok. Pod koniec maja zadebiutował w reprezentacji Polski, a zaledwie cztery miesiące później już ma w dorobku dwa medale wielkich imprez - złoto Ligi Narodów i właśnie brąz mistrzostw świata.
W niedzielę 28-latek podzielił się z fanami swoimi przemyśleniami. Przyznał, że rok temu nawet nie marzył o tym, że znajdzie się w takim miejscu.
"Brązowy medal mistrzostw świata! Pięć miesięcy wspaniałej przygody zakończone medalem, o którym rok temu nawet nie marzyłem. Reprezentowanie kraju wraz z najlepszymi siatkarzami w Polsce to ogromne wyróżnienie. Dziękuję wszystkim, których miałem przyjemność poznać, współpracować, trenować i grać podczas tego sezonu kadrowego" - napisał Sasak na Instagramie.
Teraz polskich siatkarzy czeka powrót do klubów i rozpoczęcie długiej kampanii w siatkówce klubowej. Aż 10 z 14 brązowych medalistów MŚ zagra w PlusLidze. Nowy sezon rozpoczną się 21 października.Przejdź na Polsatsport.pl