Szturmem wdarł się do kadry siatkarzy i od razu wywalczył dwa medale. Atakujący podsumował sezon

Choć nie wywalczyli złota, to do Polski i tak wrócili z podniesionymi głowami. Polacy utrzymali miejsce w ścisłej światowej czołówce i zostali świeżo upieczonymi brązowymi medalistami mistrzostw świata w siatkówce. To pierwszy taki medal w historii.

Spory udział w wywalczeniu tego krążka miał Kewin Sasak. Zawodnik z Dębicy szturmem wdarł się do pierwszego składu w drużynie Nikoli Grbicia i - pod nieobecność kontuzjowanego Bartosza Kurka - zadomowił się w niej na dobre i stanowił o sile Biało-Czerwonych.

Dla Sasaka był to wyjątkowy rok. Pod koniec maja zadebiutował w reprezentacji Polski, a zaledwie cztery miesiące później już ma w dorobku dwa medale wielkich imprez - złoto Ligi Narodów i właśnie brąz mistrzostw świata.

W niedzielę 28-latek podzielił się z fanami swoimi przemyśleniami. Przyznał, że rok temu nawet nie marzył o tym, że znajdzie się w takim miejscu.

"Brązowy medal mistrzostw świata! Pięć miesięcy wspaniałej przygody zakończone medalem, o którym rok temu nawet nie marzyłem. Reprezentowanie kraju wraz z najlepszymi siatkarzami w Polsce to ogromne wyróżnienie. Dziękuję wszystkim, których miałem przyjemność poznać, współpracować, trenować i grać podczas tego sezonu kadrowego" - napisał Sasak na Instagramie.

Teraz polskich siatkarzy czeka powrót do klubów i rozpoczęcie długiej kampanii w siatkówce klubowej. Aż 10 z 14 brązowych medalistów MŚ zagra w PlusLidze. Nowy sezon rozpoczną się 21 października.

