Tauron Liga siatkarek. Najciekawsze transfery przed sezonem 2025/2026

Okres transferowy przed zbliżającym się sezonem Tauron Ligi przyniósł wiele znaczących zmian w składach polskich klubów. Kilka czołowych siatkarek reprezentacji Polski zdecydowało się na zagraniczne transfery. Taka sytuacja stworzy szansę dla kilku utalentowanych zawodniczek, które będą miały szansę odgrywać większą rolę w rozgrywkach.

Zdaniem ekspertów, królami tegorocznego okienka transferowego byli włodarze Developresu Rzeszów. Mistrz Polski po zwycięskim sezonie rozstał się z kilkoma gwiazdami, ale postarał się, by uzupełnić skład. Drużyna z Podkarpacia przystępuje do rozgrywek z szeroką kadrą i jest faworytem do zdobycia złotego medalu.

W sezonie 2025/2026 w Tauron Lidze będzie rywalizowało 12 drużyn. Rozgrywki są podzielone na dwie części - fazę zasadniczą oraz fazę play-off, w której zagra osiem czołowych zespołów.

Najciekawsze transfery w Tauron Lidze przed nowym sezonem 2025/2026 w załączonej galerii zdjęć: