W czwartek polskie drużyny grały w Lidze Konferencji. Jak im poszło w lidze?

Trener Legii Edward Iordanescu wystawił w czwartkowym spotkaniu LK u siebie z Samsunsporem w większości rezerwowy skład, chcąc m.in. oszczędzić czołowych piłkarzy na niedzielny klasyk z Górnikiem. Z tureckim zespołem legioniści przegrali 0:1, ale w Zabrzu... poszło im jeszcze gorzej.

Gospodarze zwyciężyli bez kłopotów. Prowadzili już 3:0 po dwóch bramkach Senegalczyka Ousmane Sowa i jednej Ukraińca Maksyma Chłania. W 90. minucie rozmiary porażki triumfatorów Pucharu Polski zmniejszył reprezentant Armenii Wahan Biczachczjan.

Inne drużyny reprezentujące Polskę w fazie ligowej (zasadniczej) LK wygrały w czwartek swoje pucharowe mecze i w niedzielę poszły za ciosem.

Mistrz kraju Lech zwyciężył w Katowicach GKS 1:0 po golu w pierwszej połowie Norwega Bryana Fiabemy. Przypomnijmy, że w czwartek "Kolejorz" rozbił Rapid Wiedeń 4:1.

Wicemistrz Raków pokonał u siebie Motor Lublin 2:0 dzięki dwóm trafieniom innego z Norwegów Jonatana Brauta Brunesa (jedno z rzutu karnego). Kilka dni temu gracze Marka Papszuna wygrali z Universitateą Craiova 2:0.

Natomiast Jagiellonia, która w czwartek ograła Hamrun Spartans 1:0, wygrała w Białymstoku z Koroną 3:1, kończąc serię ośmiu meczów kielczan bez porażki, a licząc z Pucharem Polski - dziewięciu.

Wszystkie bramki dla gospodarzy zdobyli Hiszpanie. Dwie z nich Sergio Lozano, zaś jedną Jesus Imaz, dla którego to już 104. trafienie w historii polskiej ekstraklasy, a siódme w tym sezonie, dzięki czemu prowadzi samodzielnie w klasyfikacji strzelców PKO BP Ekstraklasy. Korona odpowiedziała tylko bramką Cypryjczyka Kostasa Sotiriou w doliczonym czasie gry.

Jagiellonia z dorobkiem 21 punktów awansowała na pozycję wicelidera, Lech jest szósty (18 pkt), Legia - siódma (15), a Raków - dziewiąty (14).

Kiedy kolejne mecze Lecha, Legii, Rakowa i Jagiellonii w Lidze Konferencji?

Kolejny mecz Lecha w fazie ligowej Ligi Konferencji odbędzie się 23 października o godzinie 21:00. Lech zmierzy się na wyjeździe z Lincoln Red Imps (Gibraltar).

Kolejny mecz Legii w fazie ligowej Ligi Konferencji UEFA odbędzie się 23 października o godzinie 18:45. "Wojskowi" zmierzą się ze Szachtarem Donieck, a spotkanie zostanie rozegrane na stadionie im. Henryka Reymana w Krakowie.

Kolejny mecz Rakowa w fazie ligowej Ligi Konferencji UEFA odbędzie się 23 października o godzinie 21:00. "Medaliki" zmierzą się ze Sigmą Ołomuniec na stadionie rywala.

Kolejny mecz Jagiellonii w fazie ligowej Ligi Konferencji odbędzie się 23 października o godzinie 18:45. Jagiellonia zmierzy się na wyjeździe z francuskim Strasbourgiem.