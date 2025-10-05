Wikłacz - Mix. Skrót walki UFC (WIDEO)

Po długim oczekiwaniu Jakub Wikłacz zadebiutował w UFC. Polak w Las Vegas - podczas gali sygnowanej numerem 320 - mierzył się z Amerykaninem Patchym Mixem.

Wyniki gali UFC 320 w Las Vegas

Premierowe starcie Wikłacza w największej organizacji mieszanych sztuk walki zakończyło się sukcesem. Po niezwykle emocjonującej i zaciętej rywalizacji Polak pokonał Mixa przez niejednogłośną decyzję sędziów.