Wikłacz - Mix. Skrót walki UFC (WIDEO)
Jakub Wikłacz zadebiutował w organizacji UFC. Polak podczas gali numer 320 pokonał Amerykanina Patchy'ego Mixa. Zobacz skrót walki Wikłacz - Mix.
Jakub Wikłacz zwycięski w debiucie w UFC!
Po długim oczekiwaniu Jakub Wikłacz zadebiutował w UFC. Polak w Las Vegas - podczas gali sygnowanej numerem 320 - mierzył się z Amerykaninem Patchym Mixem.
Wyniki gali UFC 320 w Las Vegas
Premierowe starcie Wikłacza w największej organizacji mieszanych sztuk walki zakończyło się sukcesem. Po niezwykle emocjonującej i zaciętej rywalizacji Polak pokonał Mixa przez niejednogłośną decyzję sędziów.
