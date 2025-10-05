Wikłacz - Mix. Skrót walki UFC (WIDEO)

Julian CieślakSporty walki

Jakub Wikłacz zadebiutował w organizacji UFC. Polak podczas gali numer 320 pokonał Amerykanina Patchy'ego Mixa. Zobacz skrót walki Wikłacz - Mix.

Wikłacz - Mix. Skrót walki UFC (WIDEO)
fot. Polsat Sport
Jakub Wikłacz zwycięski w debiucie w UFC!

Po długim oczekiwaniu Jakub Wikłacz zadebiutował w UFC. Polak w Las Vegas - podczas gali sygnowanej numerem 320 - mierzył się z Amerykaninem Patchym Mixem.

 

Wyniki gali UFC 320 w Las Vegas

 

Premierowe starcie Wikłacza w największej organizacji mieszanych sztuk walki zakończyło się sukcesem. Po niezwykle emocjonującej i zaciętej rywalizacji Polak pokonał Mixa przez niejednogłośną decyzję sędziów.

Skrót walki Wikłacz - Mix na gali UFC 320 w Las Vegas:
