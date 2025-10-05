Przed nami mecz, który zdecyduje o tym, kto sięgnie po tytuł w Pekinie. Naprzeciw staną Linda Noskova i Amanda Anisimova, które w tym sezonie udowodniły już, że są zdolne do zwycięstw z najlepszymi na świecie.

Noskova w drodze do finału radziła sobie bardzo dobrze praktycznie nie oddając inicjatywy rywalkom. Lekkie kłopoty pojawiły się w spotkaniu z Qinwen Zheng, ale Chinka skreczowała w połowie trzeciego seta i musiała odpuścić ten mecz. Zaciętą rywalizację oglądaliśmy również w półfinale, gdy rywalką Czeszki była Jessica Pegula. Amerykanka była o krok od wejścia do finału, ale ostatecznie zobaczymy w nim Noskovą.



Zacięte spotkania rozgrywała także Anisimowa, która mimo kilku problemów na wcześniejszych etapach, w półfinale zaprezentowała się perfekcyjnie. Amerykanka oddała tylko trzy gemy Coco Gauff i zameldowała się w najważniejszym spotkaniu turnieju.

Kiedy mecz Noskova - Anisimowa? O której finał WTA w Pekinie?

Spotkanie finałowe turnieju WTA w Chinach rozpocznie się o godz. 13:00 czasu polskiego. Relacja live i wynik na żywo meczu Linda Noskova - Amanda Anisimowa będzie dostępna na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport