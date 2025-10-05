Wygrali 5:0. Już niedługo zmierzą się z Jagiellonią

Gospodarze wygrali 5:0, a strzelanie rozpoczęli w 36. minucie. Wtedy do siatki trafił zakupiony w letnim oknie transferowym Joaquin Panichelli.

Hiszpan podwyższył wynik tuż po przerwie. Na 3:0 trafił Abdoul Ouattara, a kolejne dwie bramki zdobył Martial Godo.



Strasbourg po siedmiu kolejkach ma na koncie 15 punktów.

Poza kadrą meczową gospodarzy znalazł się Maxi Oyedele.

Mecz Strasbourg - Jagiellonia Białystok odbędzie się 23 października o 18:45. Transmisja na sportowych antenach Polsatu.

Strasbourg - Angers 5:0 (1:0)



Bramki: Panichelli 36, 51, Ouattara 61, Godo 66, 70.

Strasbourg: Penders - Doue, Hogsberg (77 Omobamidele), Doukoure, Ouattara - Barco (73 Luis), El Mourabet - Godo (73 Amo-Ameyaw), Lemarechal (72 Enciso), Moreira - Panichelli (84 Paez).

Angers: Koffi - Arcus, Biumla (71 Camara), Lefort, Ekomie - Belkhdim, Belkebla (82 Courcoul), Abdelli (72 Mouton) - Raolisoa (63 Hanin), Peter, Kalumba (63 Cherif).

Żółte kartki: Barco, Moreira - Belkebla, Camara.

Polsat Sport