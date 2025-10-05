Zieliński/Peers - Schnaitter/Wallner. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Tenis

Jan Zieliński i John Peers zmierzą się z Jakobem Schnaitterem i Markiem Wallnerem w meczu 1/8 finału turnieju ATP w Szanghaju. Gdzie obejrzeć? Transmisja meczu Zieliński/Peers - Schnaitter/Wallner w Polsacie Sport 1 i online w Polsat Box Go.

Zieliński/Peers - Schnaitter/Wallner. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online
fot. PAP

Obie pary mają za sobą po jednym spotkaniu w Szanghaju. Zieliński i Peers rywalizowali z turniejową "czwórką", czyli Włochami Simone Bolellim i Andreą Vavassorim. Nie byli faworytami, ale zagrali świetnie i wygrali 6:3, 7:5.

 

Z kolei niemiecka para ograła Romaina Arneodo i Zizou Bergsa.

 

Rywalami zwycięzców w ćwierćfinale będzie duet Andre Goransson/Alex Michelsen.

Zieliński/Peers - Schnaitter/Wallner. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu Zieliński/Peers - Schnaitter/Wallner w Polsacie Sport 1 i online w Polsat Box Go od ok. 10:00.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
TENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: David Goffin - Gabriel Diallo. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 