Zieliński/Peers - Schnaitter/Wallner. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online
Jan Zieliński i John Peers zmierzą się z Jakobem Schnaitterem i Markiem Wallnerem w meczu 1/8 finału turnieju ATP w Szanghaju. Gdzie obejrzeć? Transmisja meczu Zieliński/Peers - Schnaitter/Wallner w Polsacie Sport 1 i online w Polsat Box Go.
Obie pary mają za sobą po jednym spotkaniu w Szanghaju. Zieliński i Peers rywalizowali z turniejową "czwórką", czyli Włochami Simone Bolellim i Andreą Vavassorim. Nie byli faworytami, ale zagrali świetnie i wygrali 6:3, 7:5.
Z kolei niemiecka para ograła Romaina Arneodo i Zizou Bergsa.
Rywalami zwycięzców w ćwierćfinale będzie duet Andre Goransson/Alex Michelsen.
Zieliński/Peers - Schnaitter/Wallner. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online
Transmisja meczu Zieliński/Peers - Schnaitter/Wallner w Polsacie Sport 1 i online w Polsat Box Go od ok. 10:00.Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: David Goffin - Gabriel Diallo. Skrót meczu