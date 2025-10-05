Zmiany w PlusLidze. Chodzi o terminarz

Polska ekstraklasa siatkarska cieszy się coraz większą popularnością. Świadczyć mogą o tym rekordy pobite w zeszłym sezonie. W poprzedniej kampanii w halach pojawiło się w sumie aż 663 856 kibiców. Na sportowych antenach Polsatu transmitowano wszystkie 264 mecze, a średnia oglądalność każdego z nich to ponad 111 tysięcy.

Przed rozpoczynającym się pod koniec października sezonem postanowiono przeprowadzić kilka zmian, które mają na celu jeszcze bardziej ułatwić kibicom śledzenie wyników PlusLigi. Zmiany mają dotyczyć meczów rozgrywanych w środku tygodnia.

"Mecze kolejek rozgrywanych w środku tygodnia (w fazie zasadniczej 20 na 26 terminów to będą tylko weekendy) będą dzielone na dwa tygodnie, tak by wyeliminować mecze rozgrywane przed godz. 17 i te o godz. 21." - można przeczytać na oficjalnej stronie internetowej PlusLigi.

– Mecze siatkówki potrafią trwać półtorej godziny, a inne ponad dwie i pół, więc nie da się dokładnie przewidzieć, kiedy się zakończą, a w związku z tym zdarzało się wcześniej, że mecze zaplanowane na godz. 21 jeszcze się opóźniały. Na to skarżyli się fani, podobnie jak na spotkania rozpoczynające się o godz. 16 w tygodniu. W tej chwili dzielone kolejki sprawią, że mecze będą rozgrywane w tygodniu tylko i wyłącznie o godz. 17.30 i 20.30 – stwierdził prezes Polskiej Ligi Siatkówki Artur Popko w rozmowie z portalem plusliga.pl.

Ta zmiana ma również ułatwić pracę zespołom, które będą reprezentować Polskę na arenie międzynarodowej.

– Takie rozłożenie meczów w tygodniu sprawi, że można będzie także łatwiej ustawiać terminy meczów ekipom reprezentującym PlusLigę w Europie, a przede wszystkim mecze ligowe będą transmitowane w godzinach, do których nasi kibice są już przyzwyczajeni od lat. Mamy nadzieję, że w następnych sezonach zostanie wysłuchany głos czołowych zawodowych lig i światowy kalendarz ulegnie zmianom. Musimy zmierzać w stronę rozwiązań stosowanych w piłce nożnej czy choćby piłce ręcznej, gdzie nie ma tak brutalnego rozbicia na sezon kadrowy i klubowy, a mistrzostwa świata czy Europy mogą być rozgrywane w trakcie np. przerwy w styczniu – dodaje prezes.

PlusLiga wróci już pod koniec tego miesiąca. Pierwszy mecz nowego sezonu (Energa Trefl Gdańsk - Barkom Każany Lwów) zostanie rozegrany 20 października.

Polsat Sport