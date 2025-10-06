Ale jazz! Sanah pojawiła się na meczu reprezentanta w jego koszulce

Jak to zazwyczaj bywa w meczach tych drużyn, iskrzyło zarówno na boisku, jak i na trybunach, a to za sprawą rac i opraw oraz walki o trzy punkty drużyn, które każdy kolejny sezon zaczynają z mistrzowskimi aspiracjami.

ZOBACZ TAKŻE: Tak portugalskie media piszą o Kiwiorze i Bednarku. "Duet spełnił zadanie"

Spotkanie trzeciej z drugą drużyną ubiegłorocznego sezonu ligi portugalskiej zakończyło się bezbramkowym remisem i podziałem punktów. Gra "na zero z tyłu", a więc bez straty gola, może wyjątkowo cieszyć polskich kibiców. W defensywie Porto wiodącymi postaciami są wszak Jakub Kiwior i Jan Bednarek.

W koszulce tego drugiego na mecz postanowiła przyjść Sanah. Na trybunach pojawiła się obok żony 29-latka - Julii - oraz córki Lilly.

"Polskie" Porto zachwyca w tym sezonie. Defensywa "Smoków" straciła w tym sezonie najmniej bramek - tylko jedną. Dotychczas klub wygrał wszystkie spotkania, teraz ma też na koncie pierwszy remis. Drużyna Kiwiora i Bednarka jest liderem tabeli z 22 punktami po ośmiu kolejkach. Drugi jest Sporting CP (19 "oczek").