Anisimova zdobyła tytuł i podjęła ważną decyzję

Julian CieślakTenis

Amanda Anisimova wycofała się z turnieju WTA 1000 w Wuhan. Powodem jest kontuzja łydki w lewej nodze. Amerykanka to triumfatorka zakończonego w niedzielę innego chińskiego "tysięcznika" - China Open w Pekinie.

Anisimova zdobyła tytuł i podjęła ważną decyzję
fot. PAP/EPA
Amanda Anisimova

Obecny sezon w wykonaniu Amandy Anisimovej jest świetny. Amerykanka dotarła do dwóch wielkoszlemowych finałów: na Wimbledonie i w US Open. W obu musiała jednak uznać wyższość rywalki: w Londynie lepsza okazała się Iga Świątek, natomiast w Nowym Jorku - Białorusinka Aryna Sabalenka.

 

ZOBACZ TAKŻE: Porażka w Szanghaju, a potem rozstanie z trenerem. Problemy znanego tenisisty

 

Anisimova sięgnęła także po dwa tytuły w turniejach rangi WTA 1000: w lutym w Dosze oraz w zeszłym tygodniu w Pekinie, gdzie w finale pokonała Czeszkę Lindę Noskovą.

 

Amerykanka następnie miała wystartować w kolejnym chińskim "tysięczniku" - w Wuhan, który rozpoczął się w poniedziałek 6 października. Niestety, została zmuszona do wycofania się ze zmagań. Powodem takiej decyzji jest kontuzja łydki u lewej nogi.

 

Miejsce Anisimovej w głównej drabince Wuhan Open zajęła jej rodaczka Iva Jovic. 17-latka w drugiej rundzie zmierzy się z Hiszpanką Jessicą Bouzas Maneiro.

Przejdź na Polsatsport.pl
AMANDA ANISIMOVADONGFENG · VOYAH WUHAN OPENDONGFENG · VOYAH WUHAN OPEN 2025IVA JOVICJESSICA BOUZAS MANEIROTENISTURNIEJE ATP I WTAWTAWTA TOURWUHAN OPENWUHAN OPEN 2025
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Pokłócili się o... zmianę butów. Ostra scysja na meczu ATP w Szanghaju
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 