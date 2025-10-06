Anisimova zdobyła tytuł i podjęła ważną decyzję
Amanda Anisimova wycofała się z turnieju WTA 1000 w Wuhan. Powodem jest kontuzja łydki w lewej nodze. Amerykanka to triumfatorka zakończonego w niedzielę innego chińskiego "tysięcznika" - China Open w Pekinie.
Obecny sezon w wykonaniu Amandy Anisimovej jest świetny. Amerykanka dotarła do dwóch wielkoszlemowych finałów: na Wimbledonie i w US Open. W obu musiała jednak uznać wyższość rywalki: w Londynie lepsza okazała się Iga Świątek, natomiast w Nowym Jorku - Białorusinka Aryna Sabalenka.
Anisimova sięgnęła także po dwa tytuły w turniejach rangi WTA 1000: w lutym w Dosze oraz w zeszłym tygodniu w Pekinie, gdzie w finale pokonała Czeszkę Lindę Noskovą.
Amerykanka następnie miała wystartować w kolejnym chińskim "tysięczniku" - w Wuhan, który rozpoczął się w poniedziałek 6 października. Niestety, została zmuszona do wycofania się ze zmagań. Powodem takiej decyzji jest kontuzja łydki u lewej nogi.
Miejsce Anisimovej w głównej drabince Wuhan Open zajęła jej rodaczka Iva Jovic. 17-latka w drugiej rundzie zmierzy się z Hiszpanką Jessicą Bouzas Maneiro.