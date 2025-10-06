Zawodnicy rywalizujący w Szanghaju muszą zmagać się z ekstremalnymi warunkami atmosferycznymi. Upał, niewielki wiatr i pełne słońce powodują, że tenisiści walczą na korcie nie tylko z rywalem, ale także z samym sobą.

Doświadczył tego również Djokovic, któremu trudy chińskiej aury mocno dały się we znaki w starciu z Yannickiem Hanfmannem. Mimo że w pewnym momencie wymiotował, Serb zdołał wrócić do gry i zwyciężył 4:6, 7:5, 6:3.

Munar również nie miał najłatwiejszej przeprawy. I choć wygrał premierową odsłonę pojedynku z Yoshihito Nishioką, Japończyk doprowadził do remisu. W trzecim secie Hiszpan nie miał jednak sobie równych. Triumfował 6:1.

KP, Polsat Sport