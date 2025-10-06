Co z przyszłością polskiej siatkówki? Ekspert nie ma złudzeń

Gurjew był obecny na mistrzostwach Świata w Manili. Miał więc idealny pogląd na to, co działo się na miejscu. Żurnalista przypomniał o zaciętej rywalizacji w trakcie czempionatu.

- Jest cienka granica między zwycięstwem a porażką na najwyższym poziomie. To nie był przypadek, że pięć z pierwszej dziesiątki najlepszych drużyn odpadło: Brazylia, Francja, a dalej Japonia, Niemcy, Słowenia, Stany Zjednoczone. Te zespoły marzyły o medalu. My ten medal mamy - powiedział dziennikarz.

Gurjew postanowił także przypomnieć, że wyczyn Polaków był podwójnie trudny - nie tylko ze względu na rywali, ale otoczenie w trakcie mistrzostw świata.

- Jest to wielki sukces w grze zespołowej, w trudnym miejscu. Siatkarze nie mieli komfortu, żeby się zregenerować. Galeria handlowa to nie jest wymarzone miejsce, żeby spędzać wolny czas. Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, to był sukces - przypomniał.

Marcin Lepa zasugerował, że polscy kibice są w ostatnim czasie mocno rozpieszczani siatkarsko.

- Pamiętamy mistrzostwa świata w Polsce, kiedy po świetnym meczu nie daliśmy rady Włochom. Tutaj chyba ośmiu zawodników z olimpijskiej kadry nie miał Nikola Grbić. Marcin Komenda, który wiele lat walczył o to, żeby być w kadrze, teraz jest pierwszym rozgrywającym. Nie załamał się, zawsze w siebie wierzył - zauważył gość "Polsat Sport Talk".

- Były też piękne historie innych siatkarzy. Kewin Sasak też jest wielką przyszłością kadry. Wiemy, jaka jest siła Bartosza Kurka. Maksymilian Granieczny czy Jakub Nowak - skromni, stąpający twardo po ziemi. Ten pierwszy powiedział, że medal nie uczynił go lepszym siatkarzem. To mija, trzeba pracować. Przyszłość jest wspaniała - zapewnił 60-latek.