Gwardia wróciła na zwycięskie tory! Druga porażka Stali z rzędu

Pierwsza połowa spotkania była bardzo wyrównana. Co prawda lepiej rozpoczęli ją gospodarze, jednak opolanie szybko się przebudzili, odrobili straty i objęli prowadzenie, którego nie oddali już do przerwy. Pierwsza część meczu zakończyła się minimalnym prowadzeniem Gwardii 14:13.

Po zmianie stron podopieczni Bartosza Jureckiego pokazali pełnię swojego ofensywnego potencjału. Od początku drugiej połowy narzucili własne tempo gry i przejęli kontrolę nad przebiegiem spotkania. Beniaminek ORLEN Superligi nie był w stanie przeciwstawić się skuteczniejszej w ataku drużynie z Opola. Z każdą minutą przewaga "Gwardzistów" rosła, a w końcówce różnica wynosiła już nawet siedem trafień. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 25:31.

Po zakończeniu spotkania byliśmy świadkami niecodziennej sytuacji - statuetką MVP musieli podzielić się między sobą dwaj zawodnicy zespołu z Opola: Oliwier Kamiński i Dawid Balcerek.

To dopiero drugie zwycięstwo Gwardii w obecnym sezonie ORLEN Superligi mężczyzn. Dzięki zdobytym sześciu punktom opolanie wydostali się ze strefy spadkowej. Dla Stali porażka oznacza drugą ligową przegraną z rzędu, jednak mimo tego mielczanie mogą mówić o solidnym początku rozgrywek - z dorobkiem dziewięciu punktów zajmują piątą pozycję w tabeli.

Handball Stal Mielec - Corotop Gwardia Opole 25:31 (13:14)

Najwięcej bramek: dla Stali – Maksym Krasowski 5, Filip Stefani 5; dla Gwardii – Oliwier Kamiński 8, Maciej Zarzycki 6, Filip Wrzesiński 4.