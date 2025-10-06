Gwiazda tenisa robi przerwę. Nie wytrzymuje psychicznie. "Doszłam do ścian"

Tenis

Australijska tenisistka Daria Kasatkina poinformowała w poniedziałek, że przedwcześnie kończy sezon. Pochodząca z Rosji zawodniczka napisała w mediach społecznościowych, że potrzebuje przerwy mentalnej po tym, jak dotarła do "punktu krytycznego".

Gwiazda tenisa robi przerwę. Nie wytrzymuje psychicznie. "Doszłam do ścian"
fot. AFP
Gwiazda tenisa robi przerwę. Nie wytrzymuje psychicznie. "Doszłam do ścian"

Notowana na 19. miejscu w światowym rankingu Kasatkina przyznała, że jest wyczerpana ciągłymi podróżami w ramach cyklu WTA, stresującym procesem uzyskania stałego pobytu w Australii i brakiem możliwości widywania się z rodzicami.

 

ZOBACZ TAKŻE: Jest ranking po porażce Świątek w Pekinie. Ogromna strata do Sabalenki

 

- Prawda jest taka, że doszłam do ściany i nie mogę tego kontynuować. Potrzebuję przerwy. Przerwy od monotonnej codziennej harówki w tourze, walizek, wyników, presji, tych samych twarzy (przepraszam, dziewczyny), wszystkiego, co wiąże się z tym życiem. Harmonogram jest zbyt napięty, psychicznie i emocjonalnie jestem u kresu sił i niestety nie jestem sama – napisała Australijka na Instagramie.

 

Dodała, że planuje wrócić w 2026 roku „pełna energii i gotowa do działania”. Przyznała też, że od dawna „nie czuła się najlepiej”, a jej wyniki na korcie ucierpiały, ponieważ „ukrywała” swoje uczucia z obawy przed posądzeniem o niewdzięczność.

 

Kasatkina jest kolejną tenisistką, która przedwcześnie zakończyła sezon. Wcześniej taką samą decyzję podjęły Ukrainka Elina Switolina i Brazylijka Beatriz Haddad Maia. To dodatkowe potwierdzenie problemu przeładowanego kalendarza, o którym coraz częściej mówią zawodniczki.

 

- Myślę, że zawodnicy są bardziej zmęczeni. Niestety Asian Swing (azjatycka część sezonu - PAP) jest najtrudniejszy, bo czujesz, że sezon wkrótce się skończy, ale wciąż musisz się starać - powiedziała wiceliderka światowego rankingu Iga Świątek podczas niedawnego turnieju w Pekinie, a występy w imprezach obowiązkowych nazwała „istnym szaleństwem”.

 

Najlepsze zawodniczki są zobowiązane do udziału we wszystkich czterech turniejach Wielkiego Szlema, 10 turniejach WTA 1000 i sześciu turniejach WTA 500 zgodnie z przepisami federacji WTA. Kary za nieobecność wahają się od odjęcia punktów rankingowych po grzywny.

 

- Nie sądzę, żeby jakakolwiek czołowa zawodniczka była w stanie to osiągnąć... Nie da się tego pogodzić z harmonogramem – oświadczyła Świątek, która wystąpiła we wszystkich obowiązkowych turniejach w tym roku.

Przejdź na Polsatsport.pl
TENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Taylor Fritz - Giovanni Mpetshi Perricard. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 