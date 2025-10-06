Jan Tatarowicz w ostatnim odcinku eliminacyjnym „Ninja vs Ninja”. Czekamy na sukces!

Do rywalizacji stanie Jan Tatarowicz „Tatar” – żywa legenda polskiego ninja i jedyny zawodnik w kraju, który wspiął się na mityczną górę Midoriyama. To nazwisko od lat elektryzuje fanów ekstremalnych zmagań i budzi respekt u rywali na całym świecie. Choć jego droga na szczyt była pełna wyrzeczeń, treningów i niezliczonych prób, była tego warta. Teraz Tatar ponownie wystartuje, by pokazać, że wciąż jest niekwestionowanym liderem sceny ninja i tchnie ducha walki w biało-czerwonych. Czy legenda zapisze kolejne wielkie zwycięstwo w swojej historii?

Wraz z Jankiem na torach pojawi się cała plejada mistrzów, którzy swoją pasją, historią i sportowym charakterem udowadniają, że świat ninja nie ma granic.

W wyścigu wystartuje Grzegorz Matyszewski z Gdańska - człowiek wielu talentów – trener, filmowiec i pasjonat parkouru, który przez 14 lat przemierzał miasta metodą „freerun”. Od 3 lat związany z ninja i OCR, ma na koncie tytuł Mistrza Polski Ninja w Elblągu oraz wicemistrzostwo Europy OCR100. Jego parkourowa odwaga – trenował nawet na wysokościach – przenosi się na tor, gdzie każdy ruch jest perfekcyjnie wyreżyserowany.

Kolejny to Szymon Michalski z Grodziska Wielkopolskiego - zawodnik o ogromnej determinacji i sercu do walki. Od 7 lat rozwija się w akrobatyce i swoją pasję realizuje w świecie ninja. Startował już w 5 sezonach „Ninja Warrior Polska”, z czego 2 razy dotarł do finału.

Nie zabraknie też Grzegorza Niecko z Gdańska, trenera ninja i konstruktora przeszkód. Na swoim koncie ma m.in. 3. miejsce w prestiżowych Dubai Games, zwycięstwa w zawodach wspinaczkowych oraz przepłynięcie wpław 14,5 km przez Bałtyk.

Zobaczymy też Oskara Haracza z Wrocławia – trenera personalnego i influencera, który łączy świat sportu i show-biznesu. Jego startowe spodenki mają już 6 lat i – jak twierdzi – przynoszą mu szczęście. Oskar to urodzony showman: podpisał kontrakt z Rezim, rozwija karierę w social mediach, a na torze zamienia się w żywioł ognia. Oskar to syn olimpijki, który deklaruje, że nie ma marzeń – tylko cele – wchodzi do gry z hasłem „ogień z dupy” i udowadnia, że charyzma może iść w parze z siłą.

Do międzynarodowej rywalizacji dołączy m.in. Thomas Matthews z Bristolu. Ten brytyjski fizjoterapeuta od lat związany ze wspinaczką i od 2022 roku z ninja, jest rekordzistą OCR100 w Wielkiej Brytanii i wicemistrzem krajowych zawodów ninja. W 2023 roku poleciał do USA, gdzie zajął 15. miejsce w Ninja Warrior Athletes. W życiu stawia na rodzinę i pomaganie innym w powrocie do sprawności, a w sporcie inspirują go Polacy – Kasia Jonaczyk i Jan Tatarowicz. Teraz sam pokaże, że potrafi wspiąć się na szczyt.

Poznamy też Dżoela Mattli ze Zurychu. Ten 31-letni model i sportowiec to zwycięzca Ninja Warrior Austria 2022 oraz rekordzista Guinnessa w consecutive flying bar jumps – wyczyn, w którym skacze, trzymając poprzeczkę z jednej podpory na drugą, nie upuszczając jej. Mattli imponuje także ekstremalnymi wyzwaniami – wykonał human flag na gondoli podczas jazdy w górę oraz pokonał tor Ninja Warrior Extreme na wysokości 200 m, przywiązany liną bungee. Na co dzień trenuje surfing, snowboard, kalistenikę i piłkę nożną. Mówi w pięciu językach i łączy karierę modela, aktora i speakera w branży sportowo-rozrywkowej. Jego polskim idolem jest Jan Tatarowicz, który pozostaje dla niego inspiracją, a motto życiowe brzmi: „Know no limits!”. Teraz Dżoel pokaże, że ekstremalny sport i determinacja nie znają granic.

Zapowiada się niezwykle mocny odcinek z samymi kozakami, a został już tylko 1 złoty bilet, który uprawnia do bezpośredniego wejścia do finału. Kto dołączy do najmocniejszej grupy, w której trzech zawodników to przedstawiciele „reszty świata”? To Samuel Folsom ze Stanów Zjednoczonych, Ole Janek z Niemiec i Clément Gravier z Francji. Nasi dwaj reprezentanci, których ominie rozgrywka w półfinale to do tej pory: Witalij Orichowski i Jakub Gitlin.

O emocje na najwyższym poziomie zadbają niezawodni gospodarze – Jerzy Mielewski i Łukasz „Juras” Jurkowski, a wywiady z zawodnikami przeprowadzi jak zwykle profesjonalna dziennikarka sportowa, wysłanniczka Polsat Sport, Marta Ćwiertniewicz.

„Ninja vs Ninja” – odcinek 5, we wtorek, o godz. 20:30 w Polsacie.

KN, Informacja prasowa