Piłka nożna

52-letni Włoch Fabio Cannavaro został trenerem piłkarskiej reprezentacji Uzbekistanu. Drużyna tego azjatyckiego kraju wywalczyła już awans do mundialu, którego gospodarzami będą w 2026 roku Kanada, Meksyk i USA.

Jest potwierdzenie! Legenda przejmuje reprezentację

Dotychczas drużyną Uzbekistanu opiekował się pochodzący z Gruzji Timur Kapadze.

 

Kierownictwo związku uznało, że jego obowiązki powinien objąć trener z dużym doświadczeniem, a takim jest właśnie Cannavaro.

 

Jako piłkarz Cannavaro zdobył mistrzostwo świata w 2006 roku. W reprezentacji Włoch zagrał 136 razy.

 

Jako trener opiekował się m.in. włoskimi zespołami Udinese oraz Benevento i chorwackim Dinamem Zagrzeb do kwietnia 2025 roku.

 

Z jego usług korzystały także Al-Nassr z Arabii Saudyjskiej oraz chiński Guangzhou Evergrande, z którym zdobył mistrzostwo kraju w 2019 roku. Powołano go także na trenera reprezentacji Chin, jednak zrezygnował z pracy po dwóch meczach.

 

Najbardziej znanymi piłkarzami Uzbekistanu są grający w Manchesterze City obrońca Abdukodir Khusanov i napastnik AS Roma Eldor Shomurodov, wypożyczony do tureckiego Basaksehiru.

