Kłopoty Bartosza Kurka! Jego nowy klub właśnie to ogłosił

Siatkówka

Sezon reprezentacyjny w siatkówce dobiegł końca. Już niedługo zawodnicy rozjadą się do swoich klubów, by przygotować się do startu rozgrywek ligowych. Jak się okazuje, w najbliższym czasie kibice zespołu Tokio Great Bears nie zobaczą jednak swojego nowego atakującego, Bartosza Kurka. Wszystko przez przeciągające się problemy zdrowotne.

Kłopoty Bartosza Kurka! Jego nowy klub właśnie to ogłosił
fot. Polsat Sport
Bartosz Kurek

  • Bartosz Kurek opuści konferencję prasową swojego nowego klubu
  • Tokio Great Bears poinformowało o potrzebie 2-3 tygodni rekonwalescencji atakującego
  • Japońska liga SV League rozpoczyna rozgrywki 24 października

Polacy na tegorocznych mistrzostwach świata wywalczyli brązowy medal, pokonując w meczu o trzecie miejsce drużynę narodową Czech. Spory udział w wywalczeniu tego krążka miał Kewin Sasak. Zawodnik z Dębicy szturmem wdarł się do pierwszego składu w zespole Nikoli Grbicia i - pod nieobecność kontuzjowanego Bartosza Kurka - zadomowił się w nim na dobre i stanowił o sile Biało-Czerwonych.

 

ZOBACZ TAKŻE: Co z przyszłością polskiej siatkówki? Ekspert nie ma złudzeń

 

O urazie Kurka fani dowiedzieli się przed półfinałowym starciem z Włochami. Kapitan Biało-Czerwonych podczas czempionatu na parkiecie już się nie pojawił. 

 

Okazuje się, że zabraknie go również podczas konferencji prasowej jego nowego zespołu - Tokio Great Bears. Klub wystosował w tej sprawie specjalny komunikat.

 

"W związku z rekonwalescencją po kontuzji i powrotem do formy Bartosz Kurek będzie potrzebował 2–3 tygodni odpoczynku. Oczekuje się, że dołączy do drużyny jeszcze w październiku" - napisano na profilu Tokio Great Bears.

 

Rozgrywki japońskiej SV League ruszają 24 października.

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INNESIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Kewin Sasak - najlepsze akcje w meczu Polska - Serbia
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 