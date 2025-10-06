Kłopoty Bartosza Kurka! Jego nowy klub właśnie to ogłosił

Polacy na tegorocznych mistrzostwach świata wywalczyli brązowy medal, pokonując w meczu o trzecie miejsce drużynę narodową Czech. Spory udział w wywalczeniu tego krążka miał Kewin Sasak. Zawodnik z Dębicy szturmem wdarł się do pierwszego składu w zespole Nikoli Grbicia i - pod nieobecność kontuzjowanego Bartosza Kurka - zadomowił się w nim na dobre i stanowił o sile Biało-Czerwonych.

O urazie Kurka fani dowiedzieli się przed półfinałowym starciem z Włochami. Kapitan Biało-Czerwonych podczas czempionatu na parkiecie już się nie pojawił.

Okazuje się, że zabraknie go również podczas konferencji prasowej jego nowego zespołu - Tokio Great Bears. Klub wystosował w tej sprawie specjalny komunikat.

"W związku z rekonwalescencją po kontuzji i powrotem do formy Bartosz Kurek będzie potrzebował 2–3 tygodni odpoczynku. Oczekuje się, że dołączy do drużyny jeszcze w październiku" - napisano na profilu Tokio Great Bears.

Rozgrywki japońskiej SV League ruszają 24 października.

KP, Polsat Sport