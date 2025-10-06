Kłopoty Pululu. Nie zadebiutuje w reprezentacji

Julian CieślakPiłka nożna

Afimico Pululu został powołany do reprezentacji Demokratycznej Republiki Konga na październikowe spotkania eliminacji mistrzostw świata. Napastnik miał zadebiutować w barwach drużyny narodowej, jednak to nie nastąpi - przynajmniej na tym zgrupowaniu.

fot. PAP
Afimico Pululu

Demokratyczna Republika Konga walczy o awans na przyszłoroczne mistrzostwa świata. Do zakończenia kwalifikacji w strefie afrykańskiej pozostały już tylko dwie kolejki.

 

Obecnie DR Konga w swojej grupie plasuje się na drugim miejscu z dorobkiem 16 punktów. Na ten moment pozycja ta daje przepustkę na mundial, bowiem w klasyfikacji ekip z drugich lokat podopieczni Sebastiena Desabre są trzeci (na MŚ wejdą cztery najlepsze spośród dziewięciu).

 

W październiku zatem czekają nas decydujące rozstrzygnięcia. DR Konga ostatnie dwa mecze w eliminacjach rozegra z Togo i Sudanem. Odpowiednio 10 i 14 października.

 

Na zgrupowanie do zespołu powołany został Afimico Pululu. Dla napastnika Jagiellonii Białystok byłby to debiut w barwach reprezentacji, jednak wiadomo już, że do niego nie dojdzie. Wszystko przez problemy zdrowotne 26-latka.

 

"Kongijska Federacja Piłkarska (Fecofa) ogłosiła wycofanie Afimico Pululu i Grady'ego Diangany z październikowego zgrupowania kadry. Obaj piłkarze odnieśli kontuzje w swoich ostatnich meczach klubowych" - czytamy w oficjalnym komunikacie tamtejszego związku.

 

Selekcjoner DR Konga zdecydował się na zastępstwo Pululu i Diangany. W miejsce tej dwójki powołanie otrzymali Brian Cipenga z CD Castellon oraz Jackson Muleka występujący na co dzień Konyasporu.

 

To nie pierwszy raz, kiedy debiut Pululu w drużynie narodowej nie dojdzie do skutku. Poprzednio również na przeszkodzie stanął uraz, jednak wtedy napastnik miał zagrać w ekipie Angoli.

