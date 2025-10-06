Kosmiczne statystyki Haalanda. Norweg idzie na rekord

Snajper z Norwegii w niedzielę uzyskał jedynego gola dla ekipy z Manchesteru w wygranym 1:0 spotkaniu z Brentford w Premier League. To jego dziewiąta bramka w angielskiej ekstraklasie. Trzy dołożył w Lidze Mistrzów i sześć w reprezentacji, w tym pięć w potyczce z Mołdawią w kwalifikacjach do przyszłorocznego mundialu.

Jego skuteczność wywołała pytanie, czy jest w życiowej formie?

- Można tak powiedzieć. Nigdy nie czułem się lepiej niż teraz - przyznał po niedzielnym meczu w Londynie.

Haaland w seniorskiej karierze w norweskim Molde, austriackim Salzburgu, niemieckiej Borussii Dortmund i obecnie w Manchesterze City nigdy nie strzelił więcej goli w początkowych 11 meczach rozgrywek. Serie z 18 miał trzy. Tak było m.in. na początku edycji 2022/23, kiedy trafił do angielskiego zespołu, gdy m.in. trzykrotnie popisał się hat-trickiem w Premier League. W tamtym sezonie później jeszcze raz - między 11 marca a 3 maja 2023 - w 11 występach odnotował 18 bramek, w tym pięć w starciu z RB Lipsk w Champions League.

Gol wbity Brentfordowi oznacza jednak, że 25-latek poprawił swoją najdłuższą serię z co najmniej jednym trafieniem - zaczęła się ona 31 sierpnia w starciu ligowym w Anglii z Brightonem (1:2), a niedzielny występ był dziewiątym z rzędu, w którym wpisał się na listę strzelców.

Jego poprzednia najdłuższa taka seria to osiem kolejnych meczów - od sierpnia do października 2021 roku, kiedy grał w Borussii, oraz od sierpnia do września 2022 roku, na początku przygody z „The Citizens”.

Jedyne spotkanie w tym sezonie, w którym Haaland nie posłał piłki do siatki, odbyło się 23 sierpnia, kiedy zespół trenera Josepa Guardioli uległ u siebie Tottenhamowi Hotspur 0:2.

Później w pięciu kolejnych występach w Premier League jego nazwisko widniało wśród zdobywców bramek, ale wciąż sześciu brakuje mu, by wyrównać rekord angielskiej ekstraklasy wynoszący 11 spotkań i należący od listopada 2015 roku do Jamiego Vardy'ego z Leicester City.

Z Haalandem o miano najskuteczniejszego piłkarza w Europie może konkurować tylko Harry Kane. Anglik z Bayernu Monachium w 11 występach w tym sezonie pokonał bramkarzy rywali... 19-krotnie. I też tylko w jednym spotkaniu nie powiększył dorobku.

Z kolei Francuz Kylian Mbappe zdobył dotychczas 16 bramek, ale w barwach Realu Madryt i drużyny narodowej rozegrał 12 meczów. On również nie strzelił gola tylko w jednej z tych konfrontacji.

KN, Polsat Sport