Linette pokonana przez kwalifikantkę. Koniec przygody już w pierwszej rundzie

W kwalifikacjach Ruzić ograła Włoszkę Elisabettę Cocciaretto i Kolumbijkę Emilianę Arango. Poważny sprawdzian nadszedł dopiero na otwarcie głównego turnieju przeciwko doświadczonej Magdzie Linette.

Początek spotkania był bardzo wyrównany. Ostatecznie jednak od stanu 2-2, w gemach zaczęła odskakiwać Antonia Ruzić. Polka nie wygrała już gema, a pierwszy set padł łupem Chorwatki (6-2).

Drugą partię również lepiej rozpoczęła 22-latka. Rywalka Polki prowadziła pewnie 3-0, jednak 33-latka nie odpuściła i wywalczyła wyrównanie. Od stanu 3-3 znów jednak do ataku ruszyła Chorwatka, która pewnie wygrała 6-3 w gemach i 2:0 w setach.

W 1/16 finału Ruzić zmierzy się z - rozstawioną z numerem dziesiątym - Dunką Clarą Tauson.

Magda Linette - Antonia Ruzić 6:2, 6:3